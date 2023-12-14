桃園燒烤吃到飽這家吃肉肉燒き肉専門店真的是強到一個超乎想像，試營運的時候就有注意到他，最頂級的988吃到飽，而且他還有一個很酷的點就是飲料還有提供手搖飲喝到飽，甜度冰塊還能調整，根本就是把手搖飲店搬到燒烤店，另外加價168還能獲得一份超大份重慶麻辣烤魚＆酸菜魚，食材ㄧ致排開根本打遍桃園無敵手！

吃肉肉燒肉専門店｜交通方式＆停車資訊

吃肉肉燒肉専門店就位在春日路上，鄰近JC Park廣場，附近起碼有三個停車場可以利用，完全不用擔心停車的問題，吃肉肉燒肉専門店是位在二樓，一樓則是入口處，裝潢是走年輕風格，感覺很有朝氣的樣子

吃肉肉燒肉専門店｜停車資訊

一樓門口處就有價目表，我建議直接上988元價位的，真的超狂，光是日本生食級干貝吃到飽（加99元）這樣就夠強了，相信我，直接點988的！

吃肉肉燒肉専門店｜用餐環境

吃肉肉燒肉専門店的用餐環境也跟一般燒肉店很不一樣，一般燒肉店很多都是日式裝潢，而吃肉肉燒肉専門店則是走有點科幻風格的設計，抽風管都是銀色的，天花板也是工業風，牆面上也有設計塗鴉，連候位區也有精心設計，完全就是擊中年輕人的心！

吃肉肉燒肉専門店｜自助區

吃肉肉燒肉専門店算是單點式的燒烤吃到飽，但還是有設置自助吧的區域，飲料種類也蠻多種的，還有整櫃的可樂，另外白飯跟醬料也是無限量供應，但因為這裡的燒烤吃到飽太過強大，自助區我只有過來拿醬料跟白飯而已….

另一邊的自助區，這裡主要是以冰品跟水果為主，也有一些蔬菜可以自行取用，基本上也是一樣吃到尾聲才跑來這拿冰淇淋吃，冰棒種類超狂妄，幾乎九成都是進口冰淇淋！

吃肉肉燒肉専門店｜三種價位菜單

吃肉肉燒肉専門店是用平板點餐，直接按就可以了，操作很直覺，大大減低掉單的機率，最屌的是這邊竟然有手搖飲，而且種類還不少，還可以選甜度、冰量，有的選項還可以加珍珠跟寒天，基本上跟街邊店頭的手搖飲一樣無誤，重點是無限喝到飽啦！

吃肉肉燒肉専門店|暢快吃肉$988菜色

建議直接點暢快吃肉$988，USAD Prime 等級的各式牛肉、伊比利豬、戰斧豬排都已經算是基本款了，海鮮類更是強大，金鑽白蝦、天使紅蝦、藍鑽蝦、草蝦通通有，老實說光吃這個就夠回本了，超狂！

手搖飲先點起來喝，珍珠奶茶、烏龍綠、多多綠等等甚至連奶蓋都有，有夠狂的啦，基本上就是把手搖飲搬到燒肉店，而且還可以無限換口味喝到飽唷，超酷！

一開始烤可以先烤油脂比較多的肉片，澳洲M9小米龍，兩面炙一下就可以吃了，肉中脂肪在口中迅速融化，肉質香甜、毫無雜腥味，完全不需要調味，油脂部分散發出一股濃郁奶油香氣

紐西蘭牛舌，這裡不是用組合牛舌，是整條牛舌先切，烤的時候可以加點鹽蔥，吃起來Ｑ嫩多汁，超讚！

濕式熟成嫩肩，脂肪比例相當完美，肉質也很細嫩，肉汁感十足，入口充沛鮮甜的牛肉肉汁在口中噴發，好吃！

安格斯無骨肩小排，網狀的油脂肉質分佈很是漂亮，肉質口感鮮嫩不油膩，口感鮮甜且香氣十足，大概３～５分熟最能吃到肉質的甜度

安格斯橫隔膜，燒烤起來肉香四溢，並且帶有彈嫩的嚼勁，鮮甜的肉汁在咀嚼時滿溢而出，肉感十足！

Prime熟成肋眼牛排，雪白油花大理石般的花紋均勻分布，肉色也是相當紅艷，厚度也頗讓人滿意，基本上肋眼牛排點個三塊就很賺了！

熟度建議五分熟就好，擺上烤盤，牛排接觸到炙熱的烤網，空氣中瞬間充滿了濃郁的肉香，牛排表面的肉汁油脂也不斷的沸騰跳動，吃進嘴裡立馬可以嘗到如同奶油般濃郁的牛肉脂肪香氣，厚切肉汁感十足，越是咀嚼嘴中滿滿都是牛排甘醇的油脂香氣，吃的時候可以加點椒鹽或玫瑰鹽滋味更讚！

主廚沙朗牛排， 根本牛排館水準！油脂香氣實在是太正點了！肉質軟嫩甜香，一點都不會輸給肋眼！

香蒜豬戰斧，蒜香戰斧豬排沒在跟你開玩笑的，不僅大還很厚！不用另外調味，他本身的蒜香就夠鮮美軟嫩的，嫩到幾乎感受不到豬肉的纖維感，有夠猛的

對了，這咧提供超多種沾醬，從重口味的麻辣到清爽的檸檬醬料，隨自己喜好沾肉吃吧

吃肉肉燒肉専門店的海鮮超級強大！首推不用說肯定是超多種各類大蝦吃到飽，超鮮甜又嫩，重點是這邊會桌邊服務幫您剝蝦，剝好的蝦也比較好烤

雖然都是蝦，但風味口感完全不同，藍鑽蝦肉質超緊實，Ｑ感十足，白蝦用烤的超甜，肉質細緻，草蝦則是以上兩種蝦的中間值

另外還有這種紙包的胡椒蝦，這個也是一絕！胡椒粉就是一般做胡椒泰國蝦那種，味道完全一樣，胡椒滲入彈性十足的蝦肉中，涮嘴！

阿根廷大魷魚，必須點，這個有夠正點！夜市烤魷魚有看過吧，要一直刷醬才好吃，這裡可以利用蒜味燒肉醬，邊塗邊烤

烤好那味道真的很像夜市的烤魷魚，經過燒烤時，鮮度完全不流失，口感相當爽脆軟Ｑ，新鮮度高的魷魚越嚼越甜香，目前吃過燒烤店最強魷魚無誤！

九州小鮑魚，鮑魚經過燒烤香氣完全釋放，可以加點蒜味醬油提鮮，鮑魚吃起來超有彈性，無限吃到飽超爽啦！

加價的麻辣烤魚，這個真的很划算，一定要加，完全就是正統的重慶麻辣烤魚，麻香並具超下飯，魚是用江團魚，肉質細緻刺少，又很容易吸附醬汁，麻辣烤魚吃到最後還可以加高湯變成火鍋，一個火烤兩吃的概念

如果不吃辣也可以選擇加購酸菜烤魚，這個是不辣的，但酸菜香氣也是很濃郁，加高湯煮火鍋超鮮甜的

飯後可以去冰櫃拿冰淇淋吃，口味很多種，不然就跟我們一樣google評論就送白玉湯圓冰淇淋，便利商店一個要賣69元，這裡送你吃

吃肉肉燒肉専門店的燒肉水準基本上可以跟單點店相比，食材等級搞不好還超越，而且店員服務超好，沒事就會來幫忙烤，而且還有獨步全台的手搖飲喝到飽，老實說這種價位應該是很難有燒肉吃到飽可以超越他了，愛吃燒肉的朋友吃肉肉燒肉専門店推薦給你，必須吃啦！

吃肉肉燒肉専門店

地址：桃園市桃園區春日路636號2樓

電話：03 356 7766

營業時間：週一～週四 11:30-15:30、17:30-22:30 週五 11:30-15:30、17:30-24:00 週六 11:00-24:00 週日 11:00-23:30

吃肉肉燒肉専門店FB

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