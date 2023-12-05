說到台灣吃到飽文化，桃園也是沒有在給他客氣的！除一般常見火鍋、烤肉以外，泰式、美式壽司、港式吃到飽通通有。其中這家也是公認很超值的港式自助百匯，平日午晚餐只要450元吃到飽還不收服務費，至於品質我是覺得對得起他的價格，服務上反正人家也沒收服務費，就不要太強求了。

除了港式料理以外，還有熱炒、海鮮、飲料炸物甜湯冰淇淋等等，總共超過60種料理吃到飽，而且還會經常更新菜色，補菜速度也夠快，滿85歲憑證件還有敬老價，一個人只要300元吃到飽，這麼親和力十足，難怪生意好成這樣。

港龘港式飲茶-桃園店｜交通位置

這家目前在中壢及桃園、林口都有分店

桃園店在民光東路上，附近有收費停車場可以停車。

這家生意真的超好！平日午晚餐都是滿滿人潮

非常建議事先訂位，即使平日中午都不見得有位子喔。

港龘港式飲茶-桃園店｜MENU

平日午晚餐只要450元/1人

假日午晚餐只要500元/1人

滿85歲憑證件還有敬老價，一個人只要300元吃到飽

不管平假日免收服務費、不提供刷卡服務。

無特約停車場/用餐限時100分鐘

提供各式港點／熱炒／海鮮/水果飲料冰淇淋甜湯等…

是說有人在自助吃到飽打包的話，真的很母湯。

敬老價真的好貼心

滿85歲憑證件一個人只要300元吃到飽

真的不騙你，平日中午這人潮嚇死我了！

還好我們預約11點就先過來拍照

這間佔地很廣，起碼可以容納上百人。

但動線上設計的也不錯，不至於感到擁擠。

自助吧區挺集中的

熱食與海鮮集中在中間這一區

飲料、港式點心、水果甜點則在另一區。

分區拿取，不至於塞成一團。

熱食部分都是現做的

因為生意好，所以補菜速度也挺快的。

我習慣拿點沙拉開開胃。

熱炒熟食部分其實每天都有微調，以下僅供參考

當歸豬肚、韭黃炒牛肚、牛筋、海瓜子肉、浦燒鯛魚、雞肉捲、冬粉淡菜、什錦板條、海鮮丸、白斬雞、炒竹筍、滷肋骨、炒高麗菜等等…。

海鮮部分更是有燙白蝦、小卷、浦燒鰻魚、蒸魚等…

素食區

主要也是一些涼拌或熱炒蔬菜、杏鮑菇、南瓜沙拉、黑豆還有壽司。

今日熱湯有牛雜湯、什錦猴頭菇湯還有一道百菇湯

港式點心部分

燒賣、港式蘿蔔糕、珍珠丸、雞腳、芝麻芋泥球、鮮蝦腸粉等…

冰淇淋有兩家可以選擇，小美冰淇淋＆客惟您。

看到低脂就決定吃這個了。

蛋糕甜點櫃

現切水果區

咖啡汽水還有茶飲區

不喝飲料的也有檸檬水、冰開水可以選擇

關於果汁的部分這裡有

台式熱甜湯

兵分四路各自拿到的戰利品

建議早點到可以拿到比較齊全的菜品。

我的心得就是這裡的食物品質就是中規中矩

談不到很好吃但也不到難吃，不過選擇高達60幾種是挺多的

至少我覺得就對得起他的價格。

熱炒熟食部分比港式料理多

如果是很期待精緻港式料理的話，請你先不要衝動XD

港點的表現也就普普

但每一份量跟外面買的差不多，

不會因為吃到飽的關係故意給小份。

熱湯類表現最佳

最後飽到吃不下任何甜點，拿點水果解解膩就走了！

結論就是對我們來說是一次店，但對喜歡吃粗飽的人來說，這家很可以。

價格樸實又親切，然後還有敬老價，很適合一家老小帶來吃。

就是食物品質部分我們覺得普啦！服務部分就沒什麼好要求的。

可憐的寶寶只能看我們吃，哈哈

港龘港式飲茶-桃園店

地址：桃園市桃園區民光東路151號

電話：0986 822691

時間：11:00–14:40/17:00–20:40

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