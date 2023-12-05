說到台灣吃到飽文化，桃園也是沒有在給他客氣的！除一般常見火鍋、烤肉以外，泰式、美式壽司、港式吃到飽通通有。其中這家也是公認很超值的港式自助百匯，平日午晚餐只要450元吃到飽還不收服務費，至於品質我是覺得對得起他的價格，服務上反正人家也沒收服務費，就不要太強求了。
除了港式料理以外，還有熱炒、海鮮、飲料炸物甜湯冰淇淋等等，總共超過60種料理吃到飽，而且還會經常更新菜色，補菜速度也夠快，滿85歲憑證件還有敬老價，一個人只要300元吃到飽，這麼親和力十足，難怪生意好成這樣。
港龘港式飲茶-桃園店｜交通位置
這家目前在中壢及桃園、林口都有分店
桃園店在民光東路上，附近有收費停車場可以停車。
這家生意真的超好！平日午晚餐都是滿滿人潮
非常建議事先訂位，即使平日中午都不見得有位子喔。
港龘港式飲茶-桃園店｜MENU
平日午晚餐只要450元/1人
假日午晚餐只要500元/1人
滿85歲憑證件還有敬老價，一個人只要300元吃到飽
不管平假日免收服務費、不提供刷卡服務。
無特約停車場/用餐限時100分鐘
提供各式港點／熱炒／海鮮/水果飲料冰淇淋甜湯等…
是說有人在自助吃到飽打包的話，真的很母湯。
敬老價真的好貼心
滿85歲憑證件一個人只要300元吃到飽
真的不騙你，平日中午這人潮嚇死我了！
還好我們預約11點就先過來拍照
這間佔地很廣，起碼可以容納上百人。
但動線上設計的也不錯，不至於感到擁擠。
自助吧區挺集中的
熱食與海鮮集中在中間這一區
飲料、港式點心、水果甜點則在另一區。
分區拿取，不至於塞成一團。
熱食部分都是現做的
因為生意好，所以補菜速度也挺快的。
我習慣拿點沙拉開開胃。
熱炒熟食部分其實每天都有微調，以下僅供參考
當歸豬肚、韭黃炒牛肚、牛筋、海瓜子肉、浦燒鯛魚、雞肉捲、冬粉淡菜、什錦板條、海鮮丸、白斬雞、炒竹筍、滷肋骨、炒高麗菜等等…。
海鮮部分更是有燙白蝦、小卷、浦燒鰻魚、蒸魚等…
素食區
主要也是一些涼拌或熱炒蔬菜、杏鮑菇、南瓜沙拉、黑豆還有壽司。
今日熱湯有牛雜湯、什錦猴頭菇湯還有一道百菇湯
港式點心部分
燒賣、港式蘿蔔糕、珍珠丸、雞腳、芝麻芋泥球、鮮蝦腸粉等…
冰淇淋有兩家可以選擇，小美冰淇淋＆客惟您。
看到低脂就決定吃這個了。
蛋糕甜點櫃
現切水果區
咖啡汽水還有茶飲區
不喝飲料的也有檸檬水、冰開水可以選擇
關於果汁的部分這裡有
台式熱甜湯
兵分四路各自拿到的戰利品
建議早點到可以拿到比較齊全的菜品。
我的心得就是這裡的食物品質就是中規中矩
談不到很好吃但也不到難吃，不過選擇高達60幾種是挺多的
至少我覺得就對得起他的價格。
熱炒熟食部分比港式料理多
如果是很期待精緻港式料理的話，請你先不要衝動XD
港點的表現也就普普
但每一份量跟外面買的差不多，
不會因為吃到飽的關係故意給小份。
熱湯類表現最佳
最後飽到吃不下任何甜點，拿點水果解解膩就走了！
結論就是對我們來說是一次店，但對喜歡吃粗飽的人來說，這家很可以。
價格樸實又親切，然後還有敬老價，很適合一家老小帶來吃。
就是食物品質部分我們覺得普啦！服務部分就沒什麼好要求的。
可憐的寶寶只能看我們吃，哈哈
港龘港式飲茶-桃園店
地址：桃園市桃園區民光東路151號
電話：0986 822691
時間：11:00–14:40/17:00–20:40
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