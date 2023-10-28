有梯田景色，周圍還有白鷺鷥，還有觀景台可以看整片梯田生態，周圍有吊椅，還有賣冰淇淋，

而眼前是陽光照耀隨風飄逸的稻穗~還有吸睛的小火車在現場，這裡整個就很好走很好待。

下午抵達『大有梯田生態公園』，環境很棒的生態公園，把公園變得有特色，

池塘裡有魚、鴛鴦，還有在旁邊草地遊走的鵝，旁邊高樓大廈前的一片生態綠池，

再走過去有小孩的放電遊戲場~吸引超多大小朋友前來。

遊客中心，也是一間友善餐廳。

周圍還有一處花叢，有花朵還有洛神花，花叢還有不少蝴蝶🦋在飛哦。

可愛造型的廁所。

公園裡還有義式手工冰淇淋攤車。

陽光照耀的梯田景色，還有白鷺鷥跟稻草人，

旁邊高樓大廈的一處靜謐梯田美景。

有處觀景台可以俯瞰整片綠油油的梯田。

還有吸睛的小火車，但這小火車是不能行駛。不要以為到這就結束『大有梯田生態公園』，

等回旁邊還有小朋友的『森林挑戰區 遊戲區』，是小朋友放電的天地！

現場還有賣叭噗，邊吃邊看小朋友跑來跑去遊玩，很愜意。

森林挑戰遊戲區到了，這裡比剛剛的『大有梯田生態公園』還多人，

小朋友超多超熱鬧。

小朋友的放電場所，這一系列的森林挑戰區就像闖關一樣，

靠體能技巧一步步到最後一項設施~連我們大人都想玩了阿。

現場還有踩高蹺可免費使用，踩高蹺真的好難平衡耶~

我們技術平衡不好根本走不起來，哈哈。

一系列的森林挑戰遊戲區，小朋友真的超級多~

抓來這裡放電就沒錯了。

我們對這個松鼠嬉戲溜索比較有興趣，

也超多大小朋友在排隊等玩，一個人要把溜索踩回來，

就可以溜過去另一端，一點都不恐怖一下就結束了哦。

周圍有停機車停車的地方，很好走的『大有梯田生態公園』推薦可來走走！

大有梯田生態公園

地址： 桃園市桃園區民有十街200號

電話： 03 332 2101

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