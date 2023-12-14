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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 不用跑江家排隊！桃園這間羊三層就很讚，清燉羊肉鍋更是好喝，搶手的誠意奶茶這也喝得到喔～

不用跑江家排隊！桃園這間羊三層就很讚，清燉羊肉鍋更是好喝，搶手的誠意奶茶這也喝得到喔～

2023-12-14 14:13:30 Alma Lee 人氣：101
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窩客好文

Alma Lee

發表篇數：229篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：總裁家溫體鮮羊肉料理
place桃園市桃園區民生路476號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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桃園人想吃羊肉大餐！都會聯想到中壢江家羊肉，江家電話很難預約也滿遠，其實桃園這間就很好吃，顛覆你對羊肉店既定印象，這空間明亮又乾淨，每天從彰化運送新鮮溫體羊，清燉羊骨高湯不加任何中藥材，湯頭清爽一年四季都能喝，招牌羊三層沒有一點羊騷味，很搶手的誠意奶茶這裡就喝得到～

總裁家溫體鮮羊肉料理 在哪？

總裁家溫體鮮羊肉在桃園民生路靠近三民路二段，這的地址是店家後門，正門在朝陽公園旁的公六街，桃園雙店面很少，兩邊店面相通很有趣耶！公六街上有免費機車格、收費汽車停車格，也能停放朝陽公園停車場～

  • 地址：桃園市桃園區民生路476號
  • 營業時間：12:00～22:00
  • 公休：每週一

國產羊肉專賣店

門口掛著國產羊肉專賣店！羊肉都是每天清晨現宰國產羊，招牌有中華民國養羊協會授權認證，品質有保證讓人放心～

桃園民生路可說是一位難求！但總裁家還是提供了兩個車位，公六街與朝陽公園停車很便宜，我們直接停放公六街比較方便～

在地小農蔬菜．國產努比亞羊

總裁家對溫體羊肉與蔬菜有一定要求！櫃檯上方有清楚標示，像是蒜頭、人蔘山藥與栗子南瓜是產地直送，其它青江菜、芥蘭、刈菜..都是在地小農蔬菜。

用餐環境整齊舒適！加上大片玻璃窗投射自然光線，整個空間很明亮，顛覆對羊肉店的傳統印象，現場有兩人桌、四人桌與多人圓桌，桌數有限，建議可以提前訂位～

VIP總裁家？！

發現一間VIP總裁家！好奇打開這也太高級了，大圓桌可容納約14人，裡面相當寬敞，消費滿一萬以上就能預訂包廂，10個人來吃很容易就超過，包廂很搶手就只有一間～

招待重要貴賓朋友一定要來包廂！能保有自己隱私空間！牆面有面玻璃窗也能遮起來～

真材實料羊肉蔬菜湯

這湯底是店家自己熬煮，羊肉羊骨先用沸水燙、清水洗，加上新鮮時蔬慢熬，讓食材釋放出精華甜味，湯頭不加中藥材，也沒有多餘調味料與辛香料～

頂級國產努比亞羊

特別選用彰化溪湖的努比亞羊，每日一早運送來桃園，就是為了提供新鮮羊肉品質，廚師快手專業分切，整隻羊都不浪費，每個部位都能使用～

溫控冷藏設備是基本條件！冷藏溫度與濕度都很重要，才能讓羊肉美味不流失，新鮮羊肉結實有光澤，用手指按壓會有彈性～

總裁家溫體鮮羊肉料理 菜單

總裁家主打全羊料理！招牌有清燉羊肉鍋、藥膳羊肉鍋、蒜頭羊肉鍋、紅柳枝羊肉串、羊三層與羊橫隔膜！時蔬有刈菜、茼萵、栗子南瓜、人蔘山藥..等，不知道怎麼點就直接點合菜，從2人到8人都有合菜菜單～

  • 消費僅收現金！
  • 用餐限時110分鐘
  • 內用消費均收10%清潔費
<菜單價目依現場提供為主>

店內酒類與飲料選擇很多！有常見罐裝飲料，也有手搖飲店特定飲料，光是酒類就有10多種選擇，自帶酒類每桌需上500元開瓶費喔～

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

自助區有多種醬料可取用！吃羊肉搭豆腐乳是一定要的～

白切羊三層（小）

想知道一間羊肉好不好吃！點白切羊三層就對了！

這盤可是總裁經典招牌，羊三層每天賣完就沒有了，羊三層讓人印象深刻，沒有一點羊騷味，只有羊肉本身清香氣，羊肉香軟嫩、羊脂滑嫩不油膩，咀嚼中還帶點羊肉汁，吃原味就很好吃～

夾配薑絲、沾豆乳醬更是噴香提味！三層肥瘦比例恰到好處，很順口真的會口齒留香～

限量經典羊三層必點！好吃～

油蔥麵線

油蔥麵線要趁熱吃！冷掉吃會變成一團，淋上羊肉湯吃起來更順口，加點店家自製羊油辣椒醬更對味！這辣椒醬挺辣香辣香，辣椒醬沒有添加防腐劑，尾韻還有羊油香耶～

紅柳枝羊肉串

新疆烤羊肉常見的紅柳枝！拿來串羊肉就對了！這一份兩串300元，每串羊肉都很厚實，羊肉本身醃製過加上表層辛香料入味，羊肉串好夠味，擠點檸檬汁好清爽～

時蔬羊肉

羊肉加上新鮮時蔬！快速爆香鹹香入味，羊肉片軟Q，這道時蔬羊肉很下飯～

羊橫隔膜

烤牛橫膈膜吃過很多次！白切羊橫膈膜還是第一次，超限量羊橫膈膜，Q彈軟嫩口感有層次～

清燉羊肉鍋（中）

冬天禦寒必吃的羊肉鍋！這一大鍋清燉羊骨高湯，沒有任何中藥材，單純用羊骨與蔬果熬成湯頭，小孩也會喜歡喝，放入當季刈菜與菜心，加上白蘿蔔、玉米與高麗菜，湯頭好清甜，玉米吃脆甜、菜心超軟好入味～

頂級瘦肉片

這份拼盤是里肌與腰內部位，手工切片肉色澤紅潤帶有濕潤度，這就是新鮮！里肌油脂雪白如霜，羊腰肉部分更是珍貴～

想吃好吃的涮羊肉！涮煮黃金時間很重要，現場有桌邊教學，新鮮羊肉片挾起來有彈性，入鍋輕涮幾秒即可，羊里肌肉好軟嫩，和我想像的羊肉不一樣，香嫩沒有一點腥味，不用沾任何醬就很好吃～

羊腰肉口感軟彈！齒頰間環繞著羊肉香，除了羊肉香甜味，還相當水嫩有彈性～

單吃原味就好吃！也能沾豆腐乳醬一起吃。

帶皮羊肉很有厚度！我連吃幾塊肉都很好咀嚼，羊皮Q香又軟嫩，好多膠原蛋白～

帶皮羊肉與羊腳都沒有羊騷味！羊腳吃得到滿滿膠質感，一點都不像羊腳耶！

刈菜有自己特有味道，有的人會覺得味道苦，但我卻挺喜歡，小時可是很常喝刈菜湯呢！刈菜營養價值挺高，多吃有益身體健康，吃鍋物茼萵更是必點～

這羊肉鍋越煮越好喝！吸收滿滿食材精華，湯底一點都不想浪費，加點一碗白飯煮成粥！

大苑子．原茶製所罐裝飲料

這竟然喝得到手搖飲罐裝飲料！有芭樂檸檬、誠意奶茶與四季春，聽說誠意奶茶常常缺貨？喝起來很順口，奶味與茶味比例各半，茶香濃郁夠厚重，芭樂檸檬微酸甜，喜歡喝茶的朋友就來罐四季春～

現場除了有羊油辣椒醬，還有店家手工自製純羊油！不方便出門吃，也有網路宅配賣貨便，24小時營業收貨，在家就能吃羊肉很方便～

＊總裁堅持每日現宰溫體羊！從2人到一家人都能來吃，VIP包廂更是招待貴賓好地方，羊肉都沒有腥羶味，清燉羊肉湯清甜好喝，白切羊三層更是必點，平常不吃羊的朋友也能試試！我覺得好吃～

 

想知道更多吃喝玩樂！別忘記訂閱喔！

總裁家溫體鮮羊肉料理 店家資訊

電話：03-3113589

地址：桃園市桃園區民生路476號

營業時間：12:00～22:00

公休：每週一

LINE https://lin.ee/Mc3fogZ

粉絲專頁：總裁家溫體鮮羊肉料理 

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