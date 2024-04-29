飲料控喝爆41間飲料優惠！針對4/30國際珍奶日、5/1勞動節，各間手搖杯都推出快閃優惠，讓飲料控不管有沒有放假，在家或在公司，通通要喝珍奶、喝飲料。這次窩客島整理本週41間手搖杯優惠，包含430珍奶節「珍奶買一送一」，以及51勞動節「飲料第二杯半價、買一送一」等優惠，飲料控手刀開喝。







CoCo 飲料優惠：第二杯0元

手搖杯Coco官方LINE帳號每週都可以領優惠券、在線上訂餐使用。這次Coco在5/1當天推出「21輕檸烏龍」第二杯0元優惠券，主打果香酸甜風味。此外在5/4-5/5加碼推出指定品項「胖胖/纖細楊枝甘露(中)、芒果冰沙(大)、綠豆沙(大)」單杯45元優惠，不需領優惠券，使用「都可訂」線上訂餐平台就可享優惠。



活動平台：Coco官方訂餐平台「都可訂」

活動內容：

5/1當天，「21輕檸烏龍」第二杯0元（須先領優惠券）。

5/4-5/5，胖胖/纖細楊枝甘露(中)、芒果冰沙(大)、綠豆沙(大)，皆可享單杯45元優惠。







先喝道 飲料優惠：第二杯半價

珍奶控近期的新歡，先喝道「金杯烏瓦厚珍奶」第二杯半價開喝！為了慶祝430國際珍奶日，先喝道特別在4/30於全台門市，推出一日限定「金杯烏瓦厚珍奶」第二杯半價優惠，換算下來98元喝兩杯。而店員更推薦客製微糖／微冰，珍奶控要先筆記。



活動期間：2024/04/30

活動內容：先喝道「金杯烏瓦厚珍奶」第二杯半價。





麟鄰茶寓 飲料優惠：珍奶買1送1

4/30除了是「國際珍奶日」，同時也是「國際不打小孩日」！黑浮集團旗下「麟鄰茶寓」，這次特別在4/26-4/30推出指定買一送一優惠，凡點購任一款「茶韻奶茶系列加珍珠」，立即享買1送1優惠，此外如果與0至12歲孩童同行，點購「春煦和風季新品」，還可以再享第2件88折優惠。



活動期間：2024/4/26-4/30

活動內容：

1、茶韻奶茶系列加珍珠，享買一送一。

2、與0至12歲孩童同行，點購「春煦和風季新品」享第2件88折。







Mr.Wish 飲料優惠：新品2杯折30元

飲料控夏天就是在等「芒果季」回歸，這次Mr.Wish推出夏季新品、配料豐富的「楊枝甘露」，以及濃郁奶香的「芒果雪麻糬」。配合新品上市，在5/1勞動節當天，只要是Mr. Wish APP會員可享有「芒果季系列飲品」大杯任選2杯折30元，芒果控一人喝兩杯很可以。



活動期間：2024/05/01

活動內容：Mr. Wish APP會員可享「芒果季系列飲品」大杯任選2杯折30元。







發發 飲料優惠：芒果新品88折

芒果季手搖喝法再升級！文青手搖杯「發發」這次把夏天元素的「芒果」與「泰奶」結合，推出全新喝法「發發泰芒優格」，以及「芒芒泰奶烏龍」，兩種飲品都加入全新配料「班蘭粉條」，增添南洋渡假風情。本次新品5/2正式上市，在5/8當天只要買兩杯「發發泰芒優格」或「芒芒泰奶烏龍」，就可享88折優惠，芒果季準時開喝。



活動日期：2024/05/08

活動內容：買兩杯「發發泰芒優格」或「芒芒泰奶烏龍」，可享88折優惠。







茶詠春 飲料優惠：買一送一

連鎖手搖杯「茶詠春」主打源自南投鹿谷的在地好茶，在新北三重、蘆洲更是在地人私藏的口袋名單，這次為了慶祝430國際珍奶日，茶詠春全分店在4/29-4/30推出經典款「珍珠奶茶」買一送一優惠，限門市現場自取，每人限購一組，珍奶控晚餐吃飽就先騎車去買兩杯。



活動期間：2024/4/29-4/30

活動內容：「珍珠奶茶」買一送一，限自取，每人限購一組。





▲圖片來源：「茶詠春」官方粉絲團。



鮮茶道 飲料優惠：買一送一

五一勞動節讓上班族享受一天「小週末」，放假療癒一下自己，這次手搖杯「鮮茶道」特別在5/1推出一日限定「香榭紅茶」買一送一優惠，主打優雅花果香氛，優惠限來店現場購買，每人最多可買2送2，趁休假喝兩杯很可以。



活動期間：2024/5/1

活動內容：鮮茶道「香榭紅茶」買一送一，優惠限來店現場購買，每人最多可買2送2。







85℃ 飲料優惠：第二杯特價25元

誰說飲料只能喝奶茶，喝咖啡耶有優惠！連鎖咖啡85℃特別在五月份每週五推出「中/大杯咖啡第二杯半價」快閃優惠，在5/3、5/10、5/17、5/24、5/31準時開喝。除此之外，在5/6更加碼推出「咖啡分享日」快閃優惠，當天全台門市大杯咖啡系列第二杯特價25元，相當於直接打63折。



活動內容：

1、於5/3、5/10、5/17、5/24、5/31，買中/大杯咖啡享第二杯半價。

2、於5/6一日限定，全台門市大杯咖啡系列第二杯特價25元。







7-ELEVEN 飲料優惠：珍奶買一送一

最狂小七買一送一！看準五一勞動節、國際珍奶節話題，7-ELEVEN特別推出「珍奶買一送一」連續6天優惠不間斷，此外還有勞動節限定「17項買一送一」超狂優惠，不只咖啡、奶茶、思樂冰買一送一，就連冰淇淋、零嘴、日用品也可享買一送一優惠，看準「7-ELEVEN買一送一」就先衝。



全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/387779







這樣還不夠！你訂33間飲料優惠：買一送一、單杯8折

免排隊喝「珍奶買一送一」！為了慶祝430國際珍奶節，線上訂餐系統「你訂」特別聯手超過33間手搖杯品牌，推出期間限定「第二杯6折、單杯8折」限定優惠，其中更有「珍奶買一送一」，線上訂飲料除了可享買一送一，還有機會抽中飲料免費喝、揪團拿現金6666元，珍奶控上班時間就先約同事訂起來。



全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/388082



