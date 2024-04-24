最狂小七買一送一！看準五一勞動節、國際珍奶節話題，7-ELEVEN特別推出「珍奶買一送一」連續6天優惠不間斷，此外還有勞動節限定「17項買一送一」超狂優惠，不只咖啡、奶茶、思樂冰買一送一，就連冰淇淋、零嘴、日用品也可享買一送一優惠，看準「7-ELEVEN買一送一」就先衝。
7-ELEVEN門市飲料、咖啡、奶茶近期不斷掀起話題，配合國際珍奶節，特別在4/26-5/1連續6天推出CITY PEARL系列全品項買一送一，珍珠系列飲品通通可享優惠，其中更推薦「珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶」以及與手搖杯可不可聯名的「胭脂紅茶珍珠歐蕾」，小七就能喝到可不可買一送一。
除了珍奶優惠之外，7-ELEVEN針對五一勞動節話題，更在4/29-5/1，三天限定推出門市商品優惠，其中超過17項買一送一，還有指定商品買2送1優惠。其中買一送一包含飲品系列「CITY CAFE 特大杯美式、冰淇淋紅茶、經典純奶茶」，此外還有酷聖石複合店「冰淇淋買一送一」、全台都有「霜淇淋買一送一、思樂冰買一送一」無條件買一送一，真的要吃爆。
除此之外，指定零食、日用品也加入本次買一送一活動，指定品項包含礦泉水、巧克力、韓國泡麵、電池、牙膏等品項。特別的是，在4/24-4/28期間還有「哈根達斯雪糕」全品項買3送3，以及5/14前買「哈根達斯指定迷你杯/獨家雪酥」2件79折、3件75折優惠。
線上優惠的部分，透過OPENPOINT行動隨時取每天可以搶限量「珍奶6杯240元」一杯40元超划算，此外還有期間限定「精品美式買7送7、精品拿鐵買7送4」，以及五一勞動節「濃萃美式咖啡買51杯送51杯」，小七咖啡半價優惠在家就能用手機搶。
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7-ELEVEN門市歡慶國際珍奶日優惠活動
活動期間：4月26日至5月1日限時6天
活動內容：CITY PEARL全品項同價位任選買1送1，推薦珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、胭脂紅茶珍珠歐蕾。
7-ELEVEN門市歡慶五一勞動節優惠活動
活動期間：4月29日起至5月1日限時3天
活動內容：精選CITY系列、思樂冰、霜淇淋、包裝飲料、泡麵、巧克力等豐富結構，推出指定品項買1送1、買2送1、買1送2超值優惠。
買一送一品項：CITY CAFE 特大杯美式、CITY TEA 冰淇淋紅茶、CITY TEA 經典純奶茶、酷聖石複合店3oz 89元系列全品項冰淇淋、霜淇淋全口味、思樂冰大杯全口味，以及指定日用品項，詳細優惠品項依各門市公告為準。
「OPENPOINT行動隨時取」活動內容
活動一：4/26~4/30國際珍奶日活動
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯240元，限量5萬組。
CITY PEARL珍珠奶茶6杯240元，限量5萬組。
CITY TEA珍珠椰果四季春6杯240元，限量5萬組。
CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾5杯240元，限量5萬組。
活動二：五月一號限定一日CITY PRIMA精品會員日
CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7，限量4萬組。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送4，限量2萬組。
CITY PRIMA中杯精品美式(冰/熱)買7送7，限量4萬組。
CITY PRIMA中杯精品拿鐵(冰/熱)買7送4，限量2萬組。
CITY PRIMA精品燕麥拿鐵2杯120元，限量2萬組。
活動三：4月29日至5月3日勞動節，動動手指頭輕鬆選
CITY CAFE濃萃美式咖啡買51杯送51杯，每日限量1.5萬組。
CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡51杯2100元，限量10萬組。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶51杯2000元，限量5萬組。
CITY TEA經典純奶茶/純奶青51杯1700元，限量5萬組。
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。