超商哈根達斯5折快閃優惠，掃貨了啦！超商限定的「哈根達斯迷你杯、哈根達斯雪糕」最便宜吃法，就是趁打折、趁優惠的時候掃貨回家，這次終於等到「哈根達斯買3送3」快閃優惠，相當於下殺5折，要趁天氣熱起來之前先掃回家囤貨。
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萊爾富看準夏天冰品旺季，特別自4/24-4/28連續5天推出「哈根達斯雪糕買3送3」快閃優惠，在活動期間內買8款指定口味「哈根達斯雪糕」可享買3送3優惠，原價單件129元，5折優惠換算下來每支只要約64.5元，很適合冰品控多買幾支冰起來。
本次優惠品項包含哈根達斯新品口味「檸檬抹茶脆皮雪糕」檸檬雪酪+抹茶脆皮，以及少女系「草莓抹茶脆皮雪糕」抹茶冰淇淋＋草莓脆皮，清爽風味超適合夏天。此外還有經典口味「草莓雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、抹茶杏仁粒雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕」都可參加買3送3優惠，選擇障礙通通都帶回家。
萊爾富 哈根達斯雪糕優惠
活動期間：2024/4/24-4/28
活動內容：哈根達斯指定雪糕享買3送3。
指定口味：檸檬抹茶脆皮雪糕、草莓抹茶脆皮雪糕、草莓雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、抹茶杏仁粒雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕。
詳細活動規範及供應情形，依 萊爾富 官方公告為準。