夏天消暑，吃冰、喝冰沙絕對是許多人的日常。其中經典台味冰沙「綠豆沙」就是個簡單、但又療癒的在地消暑神器，雖說只是簡單把綠豆打成冰沙，清爽風味、綿密口感更是讓人怎樣都喝不膩，還可以加入鮮乳打成「綠豆沙牛乳」更增添滑順口感。其中，各縣市也有許多在地、必喝綠豆沙品牌，簡單樸實的消暑飲品就讓人一喝喝過幾十年。







提到在地必喝綠豆沙，最先想到的一定是宜蘭「北門綠豆沙牛乳大王」經典的紅黃紙杯在粉絲心中留下深刻印象，另一間台南「双生綠豆沙牛奶」更是人氣高到至今也都需要排隊才喝得到，光用「綠豆沙、綠豆沙牛奶」2種飲品，就成為現在赤崁樓附近的必喝飲料。此外，新竹東南街起家的「玉蘭豆沙鮮乳」也是在地人推薦不喝款，傳承的是台灣在地的經典味道。





▲圖片來源：上圖為「紫色微笑」、下圖為「neru.foodie」於窩客島文章分享。



雖說綠豆沙其實成分單純，但在比例、製程上小有不同，造就風味也各有特色，在地人都有自己私藏的綠豆沙口袋名單。像在台中就有多間分店的「豐味綠豆沙牛乳專門店」台中龍井、台中一中都吸引人潮朝聖。原名双木林綠豆沙牛奶的「杏豐綠豆沙牛奶」也會在大慶夜市出攤，同時也是台中人的口袋名單之一。此外屏東在地「艸野人綠豆沙牛奶」在地經營超過30年，傳承第二代，是屏東在地人必喝推薦。





▲圖片來源：上圖為「YUNO的吃喝玩樂日記」、下圖為「小米食」於窩客島文章分享。

在地綠豆沙推薦：北門綠豆沙牛乳大王

近年把在地復古看成一件很「文青」的風潮，綠豆沙飲料店也跟著變得文青、可愛。台北士林夜市「頃刻間綠豆沙牛奶專賣店」把飲料店變成復古遊戲場，專賣綠豆沙更有復古氣氛。中山站新開幕「 躺平綠豆沙」也走懷舊路線，文青店面、插畫風紙杯，更成為打卡重點。其中也有把綠豆沙「升級」的喝法，彰化「日日家綠豆沙牛奶專製所」推出創意綠豆沙飲品，無論是綠豆沙燕麥奶、或是大人系的綠豆沙飲品都能喝到，讓經典的綠豆沙多了更多不同喝法、玩法。

地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段208號

電話：03-932-2852



在地綠豆沙推薦：双生綠豆沙牛奶

地址：台南市中西區民族路二段281號

電話：06-221-0901



在地綠豆沙推薦：玉蘭豆沙鮮乳

地址：新竹市東區東南街127號

電話：0968-750-608



在地綠豆沙推薦：杏豐/双木林 綠豆沙牛奶

地址：台中市南屯區東興路二段76號

電話：0908-115586



在地綠豆沙推薦：豐味綠豆沙牛乳專門店

地址：台中市龍井區新興路3-1號

電話：04-2632-7997



在地綠豆沙推薦：艸野人綠豆沙牛奶

地址：屏東縣恆春鎮恒南路179號

電話：08-889-9009



在地綠豆沙推薦：躺平綠豆沙

地址：台北市大同區赤峰街47巷12號1樓

電話：0928-621-241



在地綠豆沙推薦：頃刻間綠豆沙牛奶專賣店

地址：台北市士林區小北街1號

電話：02-2881-8619



在地綠豆沙推薦：日日家綠豆沙牛奶專製所

地址：彰化縣彰化市南郭路一段111號

電話：0988-403-650