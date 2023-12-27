現在訂可能還有位子、也許不多也是可以試一下！王品就怕大家跨完年會肚子餓，特別推出2024跨年宵夜場活動，旗下8間最有受年輕人喜歡的美食品牌，包含了韓料「初瓦」、燒肉品「Oh my!原燒」宜蘭新月店、「12MINI」高雄夢時代店、「肉次方」全台門店則加開到凌晨一點。同時，12/29-12/31「尬鍋」連三天全台門店開到凌晨兩點。「和牛涮」部份門店最晚營業到半夜兩點半。「青花驕」全台門店、「嚮辣」西門店一路營業到深夜三點。
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除了加開宵夜場之外，即日起到明年1/31，王品集團火鍋品牌推出開鍋刮刮樂，中獎率百分之百，讓鐵粉們刮出一整年好運氣。到「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」部分門店跨年，有機會獲得整單九五折優惠或青花烏龍茶、北海道生食級干貝及九孔鮑魚等加菜好禮，最大獎是價值近萬元金牌。
此外，至「尬鍋」出示身份證姓名對中鍋之女神，「ㄍㄨㄛ」、「ㄓ」、「ㄋㄩˇ」、「ㄕㄣˊ」任一同音字，可享4人同行到店開鍋用餐，整單現打88折。加入「和牛涮」LINE好友領券，四人同行消費頂級和牛套餐，憑券可兌換市價990元，澳洲金牌純血和牛肋眼或紐約客一份，數量有限、送完為止。
同時，12/31晚上九點後到「初瓦」內用消費，每人贈送調酒一杯。全台門店電視也會同步轉播跨年倒數，陪粉絲一起嗨翻迎新年。燒肉吃到飽天王「肉次方」，不僅提供現切肋眼牛排等好肉無限吃，更推出每點一壺1500ml 指定飲品加1元就多一杯400ml。
王品初瓦2024跨年宵夜場搶先看
12/31 11:00-00:30(最後收客時間23:00) 台北捷運西門店、台中台灣大道店、高雄裕誠店、台中文心五權西店
王品Oh my!原燒2024跨年宵夜場搶先看
12/31 11:00-00:30 (最後收客時間22:30) 宜蘭新月店
王品12MINI2024跨年宵夜場搶先看
12/31 10:30-01:00(最後收客時間00:30) 高雄夢時代店
王品肉次方2024跨年宵夜場搶先看
12/3111:00-01:00(最後收客時間23:00)
西門峨眉店、台中文心崇德店、台南府前店、板橋捷運江子翠店、台中文心五權西店
王品尬鍋2024跨年宵夜場搶先看
2/29 11:30-02:00(最後收客時間00:00) 12/30-12/31 11:00-02:00(最後收客時間00:00) 台北南京東店、台北西門店、桃園中壢元化店
和牛涮2024跨年宵夜場搶先看
12/31
11:30-01:30(最後收客時間00:00) 板橋文化店、頭份尚順育樂世界店 12/31
11:30-02:00(最後收客時間00:30) 高雄博愛店、高雄夢時代店 12/31
11:30-02:30(最後收客時間01:00) 台北忠孝東、台中文心崇德店、台北林森北店、台南中華西店、台北羅斯福店、桃園同德店