要衝101跨年煙火，7大免費觀賞點先筆記！跨年想揪人去看101煙火，除了搶訂夜景餐廳外，台北各處也隱藏了不少視野絕佳的觀賞點，像是知名的象山步道、老地方觀景台等，都是台北人看夜景約會的首選。窩客島這次整理了可以看到台北101的7個免費觀賞點，不論是看101跨年煙火、約會看夜景，通通都先記下來。





這次的7個免費101觀賞景點，大多數都能在步行15分鐘內抵達最佳觀賞點，像是有著O行步道以及絕佳展望台的「惠安公園」、可拍攝101與捷運相映的「黎和生態公園」，兩者都不用爬坡，便能輕鬆飽覽101夜景；如果想順便踏青可以走訪「虎山生態步道」、「金面山步道」、「仙跡岩步道」等步道，各個路途輕鬆好走，並擁有180度的觀景視野，讓你一邊散步，一邊欣賞絕美的101夜景。





101煙火免費觀賞點：惠安公園

部落客 小風o 造訪 惠安公園 說：

近幾年不想去象山人擠人拍煙火，又想散場快速，惠安公園拍101跨年煙火是不錯選擇 ，運用木棧觀景台當前景，如果拍煙火應該也挺不錯的<全文介紹>



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#惠安公園

地址：台北市信義區吳興街284巷9弄10號







101煙火免費觀賞點：虎山生態步道

部落客 CHING YEN 造訪 虎山生態步道 說：

這個位置我認為視野比象山巨石還好，尤其沒有太多遊客，拍照起來沒有壓力。這天的天氣和空氣品質都很好，日落後的雲彩帶著漸層色，讓人目不轉睛。<全文介紹>



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#虎山生態步道

地址：台北市信義區福德街221巷200-5號







101煙火免費觀賞點：仙跡岩步道

部落客 小風o 造訪 仙跡岩步道 說：

步行15~20分即可到達，IG拍照打卡新地標神奇樹景，但要攀爬於樹上，算是十分危險，途中會經過兩個觀景台，第一個觀景台視野較好，可拍攝到夕陽…<全文介紹>



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#仙跡岩步道

地址：台北市文山區







101煙火免費觀賞點：碧山巖開漳聖王廟

部落客 布咕布咕 造訪 碧山巖開漳聖王廟 說：

這邊的晚上，都會有開燈，樓梯和路都很明亮，不用擔心~至於觀賞夜景的地方就位於販賣部的後方就能看到一大片南空地了，就能整個遠望101夜景了…<全文介紹>



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#碧山巖開漳聖王廟

地址：台北市內湖區碧山路24號







101煙火免費觀賞點：黎和生態公園

部落客 小風o 造訪 黎和生態公園 說：

位於捷運麟光站附近的「黎和生態公園」，除了可欣賞捷運呼嘯而過的畫面，觀景台更能眺望台北101<全文介紹>



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#黎和生態公園

地址：台北市大安區和平東路三段512巷







101煙火免費觀賞點：橫科山小南港山

部落客 大海愛上藍天 造訪 橫科山小南港山 說：

從山下爬到山頂約20分鐘就可以欣賞無敵美景，沿途都有綠蔭遮敞，還有許多涼亭觀景台休憩區，是台北不可多得登山步道<全文介紹>



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#橫科山小南港山

地址：新北市汐止區民權路一段





101煙火免費觀賞點：金面山步道

部落客 小風o 造訪 金面山步道 說：

來這當然要拍信義區夜色，搭配麥帥一橋及麥帥二橋，可惜麥帥二橋沒亮燈，左邊看到的景色為南港及內湖一帶，夜景視野約180度寬廣，右側可以眺望台北市區夜景及圓山飯店<全文介紹>



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#金面山步道

地址：台北市內湖區環山路一段136巷底號



