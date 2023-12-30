跨年優惠19間先筆記！送走2023、迎接2024，三天連假期間許多人都要好好約會、聚餐慶祝，辛苦一年在最後幾天一定要吃一波、喝一波犒賞自己。窩客島整理2023年末、2024跨年期間19間限定優惠，無論超商優惠、速食優惠、手搖杯優惠，通通吃起來。







2024跨年優惠：7-ELEVEN咖啡5折起

小七超強優惠攻略，比買一送一更划算！剛過完耶誕節，7-ELEVEN就先準備好跨年優惠小確幸，將在2024/01/01-01/03快閃推出「OPEN POINT會員專屬新年慶」，準備超過9項優惠活動，包含超狂特大杯美式27元、哈根達斯買2送1，還有滿額折扣、再送你懷舊Kitty50週年磁鐵，元旦優惠先筆記。



全文介紹：比買一送一更便宜！7-ELEVEN會員專屬新年慶9大優惠攻略，特大杯美式27元、哈根達斯買2送1，元旦優惠先收下。







2024跨年優惠：全家買一送一

跨年就先到全家搶優惠！為了迎接新年2024年到來，全家祭出11大跨年優惠，包括上班族最愛的全家咖啡、霜淇淋，熬夜跨年必備零食、泡麵等商品，全都有買一送一、第三件0元等優惠，最便宜能搶到31元咖啡、29元霜淇淋，在全家APP中還有隱藏版免費領咖啡買一送一券，小資族一定要趁機搶好康。



全文介紹：全家跨年優惠11大統整！小資族搶寄杯「31元咖啡、29元霜淇淋」領軍陪你熬夜跨年，隱藏版「全家咖啡買一送一券」免費領。





2024跨年優惠：萊爾富咖啡2杯66元

看準跨年咖啡商機，萊爾富自即日起至2024年1月9日期間，針對門市現煮咖啡推出「大杯美式咖啡2杯66元」、「大杯拿鐵咖啡2杯88元」優惠，線上在Hi-Life VIP APP「整買零取」功能中推出「特濃美式/拿鐵15杯666元」以及「大杯美式/拿鐵20杯666元」等優惠，先買起來，2024年一開始就省省喝。



活動期間：即日起至2024/01/09

活動內容：

門市：大杯美式咖啡2杯66元、大杯拿鐵咖啡2杯88元。

線上：特濃美式/拿鐵15杯666元、大杯美式/拿鐵20杯666元。







2024跨年優惠：OK咖啡買二送一

為了讓人喝咖啡開跨年，OKmart特別在12月29日至2024年1月1日期間，推出全台門市跨年優惠，在門市買「大杯莊園級美式/拿鐵」以及「大杯濃厚莊園級美式/拿鐵」享同品項買二送一，此外加碼冬季限定「OKCAFE阿華田聯名系列」經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵，可享單杯7折優惠，跨年喝起來。



活動期間：2023/12/29-2024/01/01

活動內容：

1、大杯莊園級美式/拿鐵、大杯濃厚莊園級美式/拿鐵，同品項買二送一

2、經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵，享單杯7折優惠。







2024跨年優惠：西雅圖咖啡第二杯半價

為了陪咖啡控一起跨年，鄰近台北101的「西雅圖極品咖啡-世貿門市」在12/31延長營業時間至1/1(一)凌晨2點，跨年耶可以約會喝咖啡。此外，西雅圖極品咖啡在1/1-1/2上午7:00-晚上8:00推出「全系列飲品」同品項第二杯半價優惠，咖啡控收假也能喝。



活動期間：1/1-1/2上午7:00-晚上8:00

活動內容：全系列飲品同品項第二杯半價。







2024跨年優惠：COLD STONE買一送一

配合新品上市，COLD STONE在12/29-01/01推出「冰淇淋第二杯半價」，中杯以上冰淇淋都可享優惠，1/5-1/7中杯以上冰淇淋「第二杯50元」趁優惠先嘗鮮。除此之外，在7-ELEVEN酷聖石複合門市，也配合草莓季推出新品「濃！草莓冰淇淋」，並且在7-11推出跨年優惠12/29-1/3買一送一。



活動期間：2023年12月29日-2024年1月3日

活動內容：於7-ELEVEN酷聖石複合店，任選2oz冰淇淋口味+迷你脆餅+點點好朋友餅乾(原價$89)，活動期間享組合買一送一。







2024跨年優惠：康青龍買一送一

跨年要喝「康青龍買一送一」！迎接2024跨年元旦連假，康青龍推出鎮店招牌「格雷冰茶」買一送一優惠，自即日起至1/2，只要用Uber Eats下單康青龍「格雷冰茶、青龍茶王、御香鐵觀音、碧玉茉莉綠茶」，免領券、就可享買一送一優惠。此外，即日起~1/2期間使用「龍來訂」，領券可享「粉紅佳人」第二杯半價優惠。



活動期間：即日起~2024/1/2

活動內容：

1、Uber Eats訂購：「格雷冰茶、青龍茶王、御香鐵觀音、碧玉茉莉綠茶」買一送一。

2、「龍來訂」訂購：「粉紅佳人」第二杯半價。







2024跨年優惠：可不可買10送1

可不可推出「寄杯優惠」飲料控寄起來！許多飲料控每天吃完飯都要來一杯手搖杯，只要一天不喝、就覺得好像少了什麼。這次可不可推出指定品項「寄杯優惠」5杯、10杯組合，集結超人氣必喝飲品，讓飲料控天天喝、還能天天省錢。



全文介紹：可不可寄杯優惠！可不可全新「寄杯優惠買10送1、5杯95折」優惠開喝，推薦喝法「胭脂多多+水玉」飲料控天天喝起來。







2024跨年優惠：COMEBUY抽40杯免費喝

COMEBUY奶茶免費喝！為了滿足奶茶控，COMEBUY特別推薦秋冬「濃厚系奶茶」新喝法，主推異國風「烏瓦紅茶拿鐵、港式厚奶」兩款人氣奶茶，並且加碼推出「COMEBUY烏瓦紅茶拿鐵」抽獎活動，有機會一人獨得40杯免費喝，奶茶控天天手刀喝起來。



全文介紹：40杯COMEBUY免費喝！COMEBUY「烏瓦紅茶拿鐵、港式厚奶」奶茶控開喝，加碼抽40杯COMEBUY奶茶免費喝。







2024跨年優惠：日出茶太買一送一

每年鎖定第一道日出，日出茶太都會推出「My First Chatime我的第一杯茶太」國際品牌日活動，今年除了在1/4前，於活動網址天天抽「買一送一、芋椰新品優惠券」之外，在1/1當天針對日出茶太LINE會員，限量放送2024張「飲料買一送一券」，鐵粉準時搶起來。



活動期間：2024/1/1

活動內容：

日出茶太LINE會員，限量放送2024張「飲料買一送一券」。

1/4前於「2024運勢抽抽卡」活動網址，天天可抽一次優惠券。







2024跨年優惠：功夫茶第二杯7折

手搖杯「功夫茶」特別與手遊「兔星保衛戰」合作，推出新品「兔星人鐵觀音奶、兔星人柳橙綠、兔星人芝士翠玉」奶茶、綠茶、奶蓋通通滿足。配合新品上市，在1/1-1/21期間每週推出一款指定飲品「第二杯7折」優惠，嚐鮮趁這波。



活動內容：

1/01-07 兔星人鐵觀音奶第二杯7折

1/08-14 兔星人柳橙綠第二杯7折

1/15-21 兔星人芝士翠玉第二杯7折







2024跨年優惠：Mr.Wish免費加料

水果系手搖杯「Mr.Wish」在跨年連假期間12/28-1/1，推出隱藏版「免費加料」喝法推薦，包含5顆柳橙榨成的「鮮榨柳橙綠」、以及經過職人慢火蜜熬果醬的「蜜桃果粒茶」，都可以免費加一份「青葡萄凍」增添果香氛味與口感，吃完大餐喝一杯剛剛好。



活動期間：2023/12/28-2024/01/01

活動內容：點「鮮榨柳橙綠/蜜桃果粒茶」，可免費加一份「青葡萄凍」。







2024跨年優惠：Mister Donut 10入299元

甜點控跨年開甜點趴！Mister Donut為了跟粉絲們一起迎接2024，自即日起至2024/01/01期間，只要任選10個39元甜甜圈，可享299元優惠價，也可以補差額換購其他價位甜甜圈，無論經典波提口味、還是限定版榛果可可系列，通通可以吃起來。



活動期間：即日起至2024/01/01

活動內容：任選10個39元甜甜圈，可享299元優惠價。







2024跨年優惠：麥當勞早餐優惠

麥當勞超夯「蕈菇滿福堡系列」，是許多速食控鐵粉早起必吃的早餐，吃完才有力氣上班上課。這次麥當勞「蕈菇滿福堡」5款漢堡自12/27起至2024/02/27期間限定回歸，同時再加碼公開「麥當勞官方LINE」早餐優惠點法，最多直接幫你現省212元。



全文介紹：麥當勞早餐必吃回歸！麥當勞早餐「蕈菇滿福堡」5款快閃回歸，麥當勞官方LINE優惠點法「現省212元」。







2024跨年優惠：摩斯漢堡紅茶買20送20

速食控超愛的「摩斯紅茶」5折開賣！為了迎接2024年，摩斯漢堡即日起推出2波優惠攻略，無論是漢堡早餐89元、摩斯咖啡2杯120元，還是經典必喝摩斯冰紅茶買20杯送20杯、套餐買5送1等，讓人從今天一路吃到跨完年都超划算。



全文介紹：摩斯冰紅茶5折！摩斯漢堡元旦優惠「紅茶買20送20」鐵粉狂喝，跨年優惠早餐89元、套餐買5送1優惠先筆記。







2024跨年優惠：Oh！MAMA Chicken跨年套餐

Oh！MAMA Chicken跨年限時4天加碼「MAMA也瘋狂派對分享餐」，除了Oh！MAMA經典招牌的10塊炸雞桶，還有新上市就大獲好評的冠軍松露魷魚圈，以及MAMA六塊小雞塊、波浪薯條，再加上主廚特調醬料：MAMA辣醬、日式梅醬、地獄鬼椒醬、哈尼BBQ醬，任選3份，酸甜鹹辣通通有。



全文介紹：網紅炸雞神之聯名！「Oh！神級銷魂麻辣套餐」美式炸雞Oh！MAMA Chicken聯手KAMIKAMI麻辣醬推出，優惠限定搶先看。







2024跨年優惠：金咕 3人同行75折

這一次王品在年輕人最愛的西門町推出了全新韓式烤肉品牌「金咕韓式原塊烤肉」，開幕期間大方提供優惠，即日起加入LINE官方帳號可獲優惠券，2024/1/1前使用享「3人同行75折，4人同行7折」。2月底前，加入LINE官方帳號後向店員出示畫面，再送「巧克力草莓雪糕」。



全文介紹：韓式烤肉「金咕」插旗西門町！全新品牌「金咕」主打道地韓味、全程代烤服務，打造「王品」感動式服務。







2024跨年優惠：帕泰家泰菜5折

道地泰式料理「帕泰家」這次推出全新菜單「咖哩、金沙、酸辣」等系列，包含泰味金沙海鮮、辣炒珍豬等涮嘴泰菜，還有造型神還原的「皇金芒果包」。配合新菜上市，12/30前點任一道新菜，就送「指定餐點5折券」，在1月底前再加碼抽「一年份免費雙人套餐」，適合跨年前約信義A8吃一波。



活動內容：

12/30前，凡點任一新菜，直接贈送「5折料理」兌換券乙張。

01/24前，內用消費滿1000元，結帳刷豆府鐵粉卡APP會員條碼，就有機會抽中一年份免費雙人套餐。







2024跨年優惠：牛角燒肉85折

跨年聚餐就是適合約吃燒肉嗨一波！自2023/12/31起，只要到牛角集團旗下「牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet、温野菜日本涮涮鍋專門店」消費，就送「3位成人同行85折」優惠券，此外3大品牌同步推出「11元加購」優惠活動，讓人聚餐先約起來。



活動期間：2023/12/31起

活動內容：至「牛角日本燒肉專門店」、「牛角Buffet」、「しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店」消費，即贈85折優惠券，於優惠券有效期間2024/1/2~2024/1/31來店消費，可享3位成人同行85折優惠。



