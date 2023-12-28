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韓式烤肉「金咕」插旗西門町！全新品牌「金咕」主打道地韓味、全程代烤服務，打造「王品」感動式服務。

2023-12-28 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：韓式烤肉「金咕」 人氣：1,798
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編輯 李維唐

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王品近年來一直不斷的推出新品牌，除了希望帶動業績之外，最重要的就是希望透過新品牌拉近與年輕人的距離，這一次王品在年輕人最愛的西門町推出了全新韓式烤肉品牌「金咕」，主打的就是一個「道地韓味」，並且提供全程代烤服務，要用「金咕」打造全新的「王品」感動式服務。

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金咕韓式原塊烤肉 台北捷運西門店 開幕優惠

王品新品牌「金咕韓式原塊烤肉」保留韓式烤肉道地餐點、口味和吃法，更使用原塊厚切的「國產豬五花三吃」為主打菜色。其中，「黃金鑄鐵燒」，採用韓國進口鑄鐵壓肉板，將厚實的豬五花肉逼出多餘油脂，使肉質擁有金黃色外衣和酥脆口感，也是唯一使用韓國鑄鐵壓肉板的韓式烤肉餐廳。
金咕韓式原塊烤肉 台北捷運西門店 開幕優惠

還有「罪惡濃起司」，以莫札瑞拉起司包覆豬五花，感受肉汁與奶香在口中迸發的超罪惡組合。最後「爆炒醬羅勒」，將羅勒與秘製韓醬爆炒豬五花，香氣撲鼻最具特色。首波主打雙人套餐988元起，由專人全程代烤，讓消費者開心聚餐、輕鬆吃烤肉，體驗全新的「王品」感動式服務。
金咕韓式原塊烤肉 台北捷運西門店 開幕優惠

金咕韓式原塊烤肉除了提供正宗道地韓味烤肉之外，「金咕韓式原塊烤肉」開幕期間大方提供優惠，即日起加入LINE官方帳號可獲優惠券，2024/1/1前使用享「3人同行75折，4人同行7折」。2月底前，加入LINE官方帳號後向店員出示畫面，再送「巧克力草莓雪糕」。現場更擺設娃娃機和扭蛋機，單筆消費餐點滿千或選購任一款瓶裝酒可得1枚代幣，機台內備有多款品牌周邊和贈菜券讓民眾大展身手。
金咕韓式原塊烤肉 台北捷運西門店 開幕優惠

 

金咕韓式原塊烤肉 台北捷運西門店 訂位資訊

地址：台北市萬華區武昌街二段57號2、3樓
電話：02-2312-1988
線上預約網址：https://reurl.cc/ed1rNQ
LINE官方帳號：https://lihi.cc/CJ8nt
 

金咕韓式原塊烤肉 台北捷運西門店 開幕優惠

活動內容：2024/1/1前使用享「3人同行75折，4人同行7折」。2月底前，加入LINE官方帳號後向店員出示畫面，再送「巧克力草莓雪糕」。

金咕韓式原塊烤肉 台北捷運西門店 開幕優惠

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