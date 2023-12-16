為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 最新文章 > 旅遊 > 過年飛韓國2萬有找！燦星旅遊Ｘ濟州航空聯手「釜山5天4夜」初一出發、免請假快搶，春節旅遊飛釜山狂吃、爆買。

過年飛韓國2萬有找！燦星旅遊Ｘ濟州航空聯手「釜山5天4夜」初一出發、免請假快搶，春節旅遊飛釜山狂吃、爆買。

2023-12-16 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：燦星旅遊 人氣：293
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

過年就飛韓國釜山玩！平常上班忙碌的你，一定要趁著連放7天假的2024春節連假，飛出國好好放鬆、享受。燦星旅遊和濟州航空看準春節出遊的商機，推出限時快閃包機優惠專案，初一就帶你飛出國到釜山，享受釜山蔚藍海洋和美食，五天四夜的無腦跟團行程，不用請假、也不用做攻略，每人2萬有找一定要搶訂。



燦星旅遊春節包機玩釜山優惠於即日起至12/18中午12點前快閃開賣，一口價19,900元五天四夜的釜山之旅，初一出發、初五返程，除了規劃經典必拍的甘川洞文化村、海東龍宮寺、海雲台迎月路和到訪The Bay 101欣賞夜景之外，也將帶大家搭乘釜山爆夯新景點「藍線海岸列車」、「Millac the Market複合文化空間」，要拍起來發IG。



並安排前往韓國最早看到第一道曙光的艮絕岬，漫步在蔚山海邊欣賞純白燈塔和純白風車之外，還有5米高的超巨型「艮絕岬燈塔許願郵筒」佇立在海邊打卡點，等你來寫信下心願寄明信片。也將帶大家深度體驗韓國新舊文化，包括DIY紫菜飯捲、韓服換裝體驗，以及在加耶王國主題公園中逛韓國傳統民俗村、拍四季花園，看HERO塗鴉秀、玩冬季限定雪盆體驗。



最後也不能錯過大血拼的購物時光，將帶大家逛樂天OUTLET爆買。品嚐豪華澎湃龍蝦海鮮鍋，以及「善良的豬」燒肉食放題自助餐等美食體驗，為旅途留下難忘美好回憶。報名兩大好禮加碼送，有韓國旅遊必備的轉接插頭、和人氣彩妝見面禮。

推薦閱讀：2023釜山景點新推薦！韓國最大釜山樂天世界、99樓海景星巴克領軍5大新景點，快來趟釜山網美之旅。




 

燦星旅遊Ｘ濟州航空 2024春節釜山五天四夜

販售時間：即日起至2023/12/18中午12:00截止
出發日期：2024/2/10初一 ~ 2/15初五
好禮相送：
1、每人贈送韓國專用轉接插頭。
2、每人贈送彩妝店見面禮。

燦星韓國專頁：https://walkr.tw/undncrDR

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#釜山
morechevron_right
文章關鍵字
釜山 春節旅遊 韓國 燦星旅遊 more
延伸閱讀

韓國「迷你小燒酒」台灣也喝得到！全家預購限定金露「迷你小燒酒」讓你一個人也開喝，超生火迷你燒酒籃打造濃濃韓國風情。

 顏爾嫻

韓國控一定要知道這間！韓式熱炒Pocha打造道地韓式小吃，必拍牽絲、必吃辣醬絕不能錯過。

 顏爾嫻

這不是石鍋拌飯！劉震川日韓大食館推出獨家「釜山拌拌冰」，韓國控看到先打卡再說。

 顏爾嫻

在家也能體驗極致沖泡體驗！日系傳說神級家電BALMUDA The Pot讓生活品質更上一層樓

 WalkerLand數位編輯室

【韓國釜山旅遊】釜山樂天世界 心動校服 심쿵교복 부산롯데월드점 ｜抵達釜山穿上韓國高中制服玩遍樂天世界，租借校服店內拍照的景點也是拍好拍滿！

 十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up