過年就飛韓國釜山玩！平常上班忙碌的你，一定要趁著連放7天假的2024春節連假，飛出國好好放鬆、享受。燦星旅遊和濟州航空看準春節出遊的商機，推出限時快閃包機優惠專案，初一就帶你飛出國到釜山，享受釜山蔚藍海洋和美食，五天四夜的無腦跟團行程，不用請假、也不用做攻略，每人2萬有找一定要搶訂。







燦星旅遊春節包機玩釜山優惠於即日起至12/18中午12點前快閃開賣，一口價19,900元五天四夜的釜山之旅，初一出發、初五返程，除了規劃經典必拍的甘川洞文化村、海東龍宮寺、海雲台迎月路和到訪The Bay 101欣賞夜景之外，也將帶大家搭乘釜山爆夯新景點「藍線海岸列車」、「Millac the Market複合文化空間」，要拍起來發IG。







並安排前往韓國最早看到第一道曙光的艮絕岬，漫步在蔚山海邊欣賞純白燈塔和純白風車之外，還有5米高的超巨型「艮絕岬燈塔許願郵筒」佇立在海邊打卡點，等你來寫信下心願寄明信片。也將帶大家深度體驗韓國新舊文化，包括DIY紫菜飯捲、韓服換裝體驗，以及在加耶王國主題公園中逛韓國傳統民俗村、拍四季花園，看HERO塗鴉秀、玩冬季限定雪盆體驗。





燦星旅遊Ｘ濟州航空 2024春節釜山五天四夜

販售時間：即日起至2023/12/18中午12:00截止

出發日期：2024/2/10初一 ~ 2/15初五

好禮相送：

1、每人贈送韓國專用轉接插頭。

2、每人贈送彩妝店見面禮。



燦星韓國專頁：https://walkr.tw/undncrDR