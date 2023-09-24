2023釜山景點新推薦！韓國最大釜山樂天世界、99樓海景星巴克領軍5大新景點，快來趟釜山網美之旅。

2023釜山最新景點推薦！去韓國玩許多人的第一站不是首爾、就是釜山，然而在三年的疫情當中，釜山默默多許多新景點，除了有爆紅的天空膠囊列車，還有釜山最高觀景台「釜山ＸThe Sky」、世界最高「99樓星巴克」、海景玻璃屋「P.ARK」，讓大家拍出各種不同氛圍的釜山海景城市之美。而追求刺激的還有韓國最大「樂天世界」和「斜坡滑車Skyline Luge」，使得解封後得「釜山」外國遊客佔比最高的就是台灣人。現在就跟著一起來趟釜山網美之旅。







2023釜山最新景點推薦：釜山斜坡滑車Skyline Luge

於2021年新開幕的「釜山斜坡滑車Skyline Luge」，是近年來釜山最夯的遊樂場所，提供2回券~5回券等選擇，讓人玩到盡興。先在入口處挑選合適的安全帽，再乘坐纜車上山，沿途可眺望一旁的樂天世界美景，將高聳的城堡、雲霄飛車全映入眼簾之外，下方的賽道更有急速滑車。下車後將由工作人員簡單教學後，就能出發享受追風的刺激快感。







滑道主線為藍色和黃色賽道，沿著山波地一路下滑，有連續Ｓ型彎道、隧道或是叉路增加刺激感，滑行中規定須兩手緊握拉桿，不可單手操作、或是停下來拍攝，以防危險發生。途中設有官方攝影幫大家捕捉精彩瞬間，只要憑著安全帽感應即可查看照片，再決定是否購買。其中以樂天世界城堡為背景的角度一定要準備表情管理，等快門按下的瞬間。



釜山斜坡滑車Skyline Luge

電話： 051-722-6002

地址：부산광역시 기장군 기장읍 시랑리 산60-1

時間：週一至週五 10:00~19:00（13:00~14:00 休息），週六至週日 10:00~20:00





2023釜山最新景點推薦：釜山樂天世界

以「童話王國」為主題打造的釜山樂天世界，總面積約4.8萬坪為韓國最大主題樂園，比起首爾的樂天世界大了近4倍空間中，規劃6大區域、17項遊樂設施，建議大家首站先到入口旁的商店購買可愛的頭飾，再直奔到最裡面的城堡租借高校服，2萬韓元就能變裝成女高校生重返青春熱血。







推薦3大必玩遊樂設施，首推全球僅８座的雲霄飛車「Giant Diger」，時速105km、360度旋轉在軌道上瘋狂旋轉讓人尖叫到燒聲。旁邊的360度巨型鞦韆「Giant Swing」也不遑多讓，不僅以時速110km左右來回擺盪，還會360度自轉，挑戰你的膽量。而水上雲霄飛車「Giant Splash」則是180度U型軌道設計，從13層樓高度急速下降，再最後一趟時直衝進2000頓水道中，濺起巨大浪花就連站在岸邊都會被驚到。



釜山樂天世界（롯데월드 어드벤처 부산）

地址：부산 기장군 기장읍 동부산관광로 42

電話：+82-16612000

營業時間：10：00～21：00

售價：成人47,000韓幣；16：00後入場，成人票價33,000韓幣。







2023釜山最新景點推薦：海雲台藍線公園Blueline Park

說到釜山新景點最廣為人知的就是「海雲台藍線公園Blueline Park」，於去年一開幕就爆紅，將東海南部線就鐵路改建成全韓國最美的海濱列車，一定要先上網預約免得白跑一趟。。往返於「海雲臺尾浦-青沙浦-松亭區」三個站的列車有分為路面上大車廂「海濱列車」，面海座位區讓人。







而在高架軌道上、繽紛可愛的「天空膠囊列車」，建議可以搭乘「尾浦→青沙浦」方向，直接坐擁海景第一排，時速約6公里、單程約30分鐘讓人拍到停不下來。青沙浦站外的道路也是網美必拍打卡點「釜山版的櫻木花道平交道」，因為道路地勢為上坡，可以一次拍到平交道柵欄、紅綠燈、列車以及無盡大海，讓人站在路邊等待列車經過。



海雲台藍線公園Blueline Park

부산광역시 해운대구 달맞이길62번길 13

開放時間：09：30－19：30







2023釜山最新景點推薦：釜山 X The Sky

韓國第二高建築海雲臺LCT Land Mark Tower內的「釜山 X The Sky」，是2020年疫情期間開幕的新景點，若是購買「釜山通行證Visit Busan Pass」享有免費入場。觀景台座落在98~100樓之間，搭乘100樓直達電梯時有主題動畫迎接大家。







360度無死叫的高空觀景臺，每一層樓規劃不同的打卡點，其中最夯的透明地板挑戰旅客的膽量之餘，也讓人拍出藍天大海為背景的美照。99樓還有世界最高星巴克，是只有觀景台旅客才能抵達的無敵海景咖啡廳，選擇窗邊座位喝杯星巴克享受無敵海景。



Busan X the Sky

地址：부산 해운대구 달맞이길 30

時間：10:00 – 21:00







2023釜山最新景點推薦：P.ARK

於2022年新開幕的「P.ARK」，為韓國規模最大的複合式文化空間，是位於昔日造船產業興盛的釜山影島，為了讓影島的風光再現，韓國政府積極投入都市再生計畫，由造船業者回饋在地而成的新打卡地標。除了有戶外觀景台之外，3、4樓的咖啡廳更是讓人直奔前往的最大亮點。採用兩層樓高的階梯式座位、三面挑高落地玻璃窗，無論坐在哪個角落都能欣賞到港口海景。







店內也販售多種現烤麵包甜點，包括櫻桃蒙布朗、櫻桃可頌、櫻桃潘多酪黃金麵包、磅蛋糕、香蕉可頌等，從一樓的麵包工廠每天新鮮製作直送上樓，一整排麵包甜點讓人選擇障礙發作，通通都想買來嚐鮮。此外，一旁也正在施建韓國最大的「arte_museum」，預計明年初完工，屆時又會是新的打卡亮點。



P.ARK Café & Bakery (피아크 카페앤베이커리)

地址：韓國釜山廣域市影島區海陽路247街35號3-4樓

부산광역시 영도구 해양로 247번길 35, 3-4층







加碼看：5個釜山特色美食必吃推薦

韓國觀光公社-台北支社為了吸引台灣人到訪韓國遊玩，特意推出「韓國美食100選」票選活動，號招台灣人選出自己最想吃的韓國美食。其中釜山廣域市的代表美食在前十名中就罷佔三個名額，可見釜山美食之魅力。窩客島這次推薦海雲台周邊五個人氣美食，包括24小時豬肉湯飯、小麥冷麵和堅果糖餅等，看完就先手刀收下。



全文介紹、詳細報導：只吃堅果糖餅會被笑！5個釜山特色美食必吃推薦，24小時老店「豬肉湯飯、河豚湯」就算搭紅眼班機也不怕餓。



