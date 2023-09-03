只吃黑糖堅果糖餅真的會被笑！作為韓國第二大城市的「釜山」，對比台灣就如同高雄一般，是全國最大港口城市。而位於南部的釜山因為早期韓戰的關係，有許多南下的避難民因刻苦的生活條件創作出許多釜山特色美食，流傳至今是連韓國在地人都大老遠跑去品嚐。







韓國觀光公社-台北支社為了吸引台灣人到訪韓國遊玩，特意推出「韓國美食100選」票選活動，號招台灣人選出自己最想吃的韓國美食。其中釜山廣域市的代表美食在前十名中就罷佔三個名額，可見釜山美食之魅力。窩客島這次推薦海雲台周邊五個人氣美食，包括24小時豬肉湯飯、小麥冷麵和堅果糖餅等，看完就先手刀收下。







釜山美食推薦：錦繡河豚湯

說到河豚料理，或許大家第一想到的是日本，但位於韓國釜山也有一間從1970年營業至今、超過半世紀的「錦繡河豚湯」，為韓國首間開賣河豚湯的老字號餐廳，以新鮮的河豚烹飪近20種不同吃法，擄獲一票死忠饕客不斷回訪，因超高人氣還開設多間分店滿足各地饕客。







本店位於釜山海雲台市場附近，對於外國旅客而言不僅方便抵達，一樓空間還提供24小時營業，宵夜來碗熱熱的河豚湯超療癒。店門口有水族箱展示著活力十足的河豚之外，店內擺設也以各式各樣河豚周邊小物、圖騰為主。除了河豚湯之外，還有生魚片、炸物、燒烤、火鍋等近20種料河豚料理，是韓國最多河豚吃法的店。







不同於其他河豚湯餐廳，將砂鍋放在鐵碗中保溫，即便是吃到最後依然是熱騰騰的。有原味和辣味兩種河豚湯選擇，會根據季節使用不同品種的河豚進行料理，河豚肉的口感比起一般魚肉更加Ｑ彈，魚皮部分則是有滿滿的膠質。店家也特別推薦加點醋調味，層次更加豐富。



錦繡河豚湯

地址：부산 해운대구 중동1로43번길 23 (釜山廣域市海雲臺區中洞1路43號街23)

營業時間：24小時

電話：+82-51-742-3600







釜山美食推薦：密陽血腸豬肉湯飯

來到釜山一定要吃的特色美食「豬肉湯飯」，在今年「韓國美食100選」中被台灣人評為去韓國最想吃的美食第四名。本次介紹眾多明星也搶著朝聖的「密陽血腸豬肉湯飯」，本店就開在地鐵海雲台站走到海水浴場大路上，24小時營業之外，更貼心的為遊客提供中英文菜單，無論何時到訪用餐都非常便利。







「豬肉湯飯」的由來是早期韓戰時期，因為物資缺乏生活艱困，避難民逃難到釜山後，將容易取得的豬骨頭、肉臟等食材熬成湯飯果腹，演變至今搖身變成釜山最具特色在地美食。這次介紹1978年營業至今的「密陽血腸豬肉湯飯」是釜山知名連鎖名店，梯間牆面上掛滿名人到訪的簽名牆，店內不僅有最經典的豬肉湯飯，更多了血腸豬肉湯飯、肉臟血腸豬肉湯飯、白切肉等選擇。







豬骨頭熬煮48小時的湯底，有豬肉、血腸和肉臟多種組合或單吃湯飯選擇，每桌都附有辛奇、蘿蔔辛奇、韭菜、生辣椒、大蒜、洋蔥等小菜盤，建議吃法是先喝口原味湯底，再依個人喜好加入蝦醬、涼拌韭菜、蘿蔔辛奇等，增添不同層次的風味。白飯則是額外附上，最道地吃法是直接整碗倒進湯中攪拌。並推薦肉肉控多點一份白切肉，包著生菜、辛奇享受不一樣的滋味。



密陽血腸豬肉湯飯 海雲台店

地址：부산본점：부산광역시 해운대구 구남로 28 (釜山廣域市海雲臺區龜南路28)

營業時間：24小時

電話：+82 51-731-7005







釜山美食推薦：Sikdang 3 Sun 烤豬排骨、小麥冷麵

在釜山擁有多間分店的Sikdang 3 Sun，這次推薦센텀시티역(Centum)車站附近的獨棟分店，挑高的用餐空間中用大量的綠意植栽裝飾，讓人在放鬆的氛圍下品嚐人氣美食。必點有獨家配方醃製的烤豬排骨，和釜山特色小吃「小麥冷麵」。







雖然烤豬排骨是全韓國都有的美食，但在Sikdang 3 Sun中則是再加上小麥冷麵組合。豬排骨以獨門醬料醃製入味，並為大家考到最佳的熟度，一上桌就能享用，包著生菜、醬菜、蔥絲和爽口的白辛奇塞入口中，超過癮。桌子中間還設計成可持續加熱的保溫功能，讓人吃到最後一口都還是熱騰騰的肉排香。







而韓國人夏天最愛吃的冷麵到了釜山則是變成特色「小麥冷麵」，不同於常見的蕎麥粉和馬鈴薯粉做成的冷麵，因為早期韓戰時期避難到釜山，只能使用美軍援助的小麥粉作為原料，故而成為在地特色美食之一。有泡在冰塊高湯中的「水冷麵」和「拌冷麵」兩種選擇，Ｑ彈又清爽的冷麵是台灣吃不到的在地美食。



Sikdang 3 Sun (Centum店)

地址：센텀점：부산 해운대구 해운대로230 （釜山海雲臺區海雲臺路230）

營業時間：11:00–23:00

電話：+82517810808

交通：搭乘釜山2號東海南部線地鐵至센텀시티역 (Centum Station)下車，1 號出口步行4分鐘。







釜山美食推薦：海雲台傳統市場 堅果黑糖餅、盲鰻

韓國各地街頭隨處可見的糖餅，半煎炸的方式、不時用器具壓扁讓麵團慢慢膨脹，一般常見的口味為黑糖，但在釜山則是有特色堅果黑糖餅，是今年韓國美食100選中高居第二名最想吃的美食。在海雲台傳統市場中有三間黑糖餅店，每間都是排隊名店。







口味部分有黑糖、堅果、黑糖堅果和起司等選擇，其中最推薦的就是「黑糖堅果糖餅」，將熱騰騰的糖餅剪開後塞入滿滿的綜合堅果，建議要趁熱趕快吃，冷掉後。而海雲台傳統市場沿路還有各式各樣小吃，包括現殺活盲鰻也是釜山在地特色，各家都會在店門口現宰活忙鰻，膽小害怕血腥者請先做好心理準備。



海雲台傳統市場

地址：부산광역시 해운대구 구남로41번길 22-1 일대 (釜山廣域市海雲臺區龜南路41號街22-1 一帶 )



