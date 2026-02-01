2026經典賽台日大戰開打！吃「和牛抱蛋」幫中華隊加油，頂級日本和牛與米其林級雞蛋的必勝饗宴。

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）戰火點燃，最受矚目的台日大戰即將引爆。全台球迷引頸期盼中華隊能再創奇蹟，展現強大鬥志。知名餐飲品牌GUMGUM Beer & Wings宣布跨界聯手肉品專家和牛十圖，以及高品質蛋品指標協興蛋業，三方強強聯手推出超級創意應援料理「和牛抱蛋」。這道料理不僅要征服消費者的味蕾，更深寓球迷誓言要讓日本隊在整場比賽中一分未得，一路「掛蛋」到終場，力拚中華隊完封勝。

職人等級食材強強聯手 日本和牛與米其林級放牧蛋的極致饗宴

這份必勝的底氣，源自於對食材的絕對堅持。和牛十圖董事長謝德立表示，為了這場關鍵對戰，特別拿出引以為傲的和牛絞肉，細緻油脂與濃郁肉香代表對品質的極致追求，正如同中華隊實打實的強悍戰力。 作為靈魂核心的協興蛋業董事長張智豪也強調，高品質雞蛋就像球隊最穩固的防線。 協興蛋業自1949年創立以來，是台灣歷史最悠久的蛋行，其提供的放牧土雞蛋供給許多米其林餐廳。 每一顆蛋都經過嚴格化學檢驗，象徵中華隊防守固若金湯，讓對手完全找不到突破口。

完封寓意融入料理設計 炸洋蔥花象徵中華隊挺進東京夢想開花

「和牛抱蛋」的構造極具巧思，外層裹覆金黃酥脆麵包粉，內裡則是鮮嫩多汁的日本黑毛和牛絞肉。核心處選用蛋白彈牙、蛋黃濃郁的生食級放牧土雞蛋。 特別的是，這顆蛋將盛裝在宛如盛開花朵的「炸洋蔥花」之上，除了層次豐富的辛香口感，更象徵中華隊將從預賽一路綻放、挺進決賽，成功「開花」前進東京巨蛋。 GUMGUM執行長余鈞瑋指出，希望透過創意料理帶動士氣，讓球迷把勝利的兆頭吃進肚子裡。

全方位食戰應援規劃 針對不同對手推出特色沾醬壓制勁敵

在整個預賽期間，GUMGUM規劃了全方位的「食戰應援」。除了對戰日本隊的「完封」創意，面對其他強敵也推出各國特色沾醬，讓球迷「吃哪國、贏哪國」。 例如對戰韓國隊時，將特別附上充滿韓式風情的辣椒醬，象徵徹底壓制勁敵。 現場除了提供「和牛抱蛋完封餐」，還有適合個人享用的「首發應援單打餐」，以及適合多人聚會的「滿壘大叔滿貫餐」，讓不論是單獨前來或成群結隊的球迷，都能找到最適合的應援方式。

日本「和牛」抱蛋（WBC 應援限定版）

活動時間：2026 世界棒球經典賽（WBC）預賽期間

活動內容：

和牛抱蛋完封餐：售價 480 元，含蘇格蘭蛋（和牛十圖 × 協興蛋業聯名）及綻放洋蔥花 1 份 。

首發應援單打餐：售價 290 元，含全口味雞翅 4 隻、香蒜或松露薯條、無酒精調飲，加 99 元可升級精釀啤酒 。

滿壘大叔滿貫餐：售價 980 元，含任選披薩、剛剛有三寶，並贈送 1/2 份薯條 。

食戰應援限定：對戰不同國家將附上特色沾醬，如對戰韓國隊附上韓式辣椒醬 。

販售地點：GUMGUM Beer & Wings 門市（包含信義本店、內科店、台中店、小巨蛋店） 。

GUMGUM 官網：https://www.gumgumonline.com.tw/

除了這顆充滿必勝寓意的蘇格蘭蛋，還有更「食戰應援」菜單等你來解鎖。

