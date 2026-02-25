> 美食 > 摩斯咖哩搖搖薯條！摩斯漢堡棒球應援棒球堡，312加碼摩斯漢堡免費送。

摩斯咖哩搖搖薯條！摩斯漢堡棒球應援棒球堡，312加碼摩斯漢堡免費送。

tiger Walker 玩樂季摩斯漢堡速食WBC
2026-02-25
編輯 張人尹

編輯 張人尹

摩斯漢堡迎接WBC與35週年，推出炸和牛棒球堡、雙倍起司披薩熱狗堡與可可咖哩新品，還有貼紙加碼與312免費摩斯漢堡活動。
迎接WBC熱潮，摩斯漢堡結合35週年生日慶，推出全新棒球主題漢堡，還有限定炸物點心與飲品，推出期間限定新品與應援優惠。3月起不只可以吃到造型吸睛的創意堡款，還有可可咖哩風味小食與康普蒟蒻冰茶同步登場，加碼貼紙贈送與限定門市活動，讓粉絲邊追賽事邊吃摩斯應援TeamTaiwan。
▲摩斯漢堡迎接WBC與35週年，推出棒球主題新品與應援優惠活動。（攝影：張人尹）
▲摩斯漢堡3月起開賣棒球主題漢堡與限定飲品，粉絲邊追賽事邊應援。（攝影：張人尹）
棒球造型雙堡登場

這次摩斯漢堡推出棒球主題新品，棒球造型的「炸和牛棒球堡」以100%澳洲和牛製成炸肉餅，搭配卡菲沙拉醬與棒球造型麵包。另一款「雙倍起司披薩熱狗堡」則象徵棒球棒，嚴選台灣豬熱狗，搭配披薩醬與雙倍起司炙烤，在3月2日同步發送會員嚐鮮優惠券，新品套組最低209元開吃。
▲摩斯漢堡推出炸和牛棒球堡與雙倍起司披薩熱狗堡，造型呼應棒球元素。（攝影：張人尹）
可可咖哩風味薯條雞塊

除了主餐吸睛，摩斯漢堡也為薯條與和風雞腿塊加入「可可咖哩風味灑粉」。以可可粉微苦韻味結合咖哩與辛香料，打造層次豐富的「灑粉薯條、和風雞腿塊」讓粉絲在摩斯也能吃到咖哩搖搖薯條。飲品部分則有台灣橙康普蒟蒻冰茶、康普蒟蒻冰茶，搭配餐點清爽解膩。
▲摩斯漢堡推出可可咖哩風味灑粉薯條與和風雞腿塊，升級觀賽零嘴。（攝影：張人尹）
主題包裝與貼紙加碼

配合這次棒球主題新品，摩斯也推設計棒球主題新包裝，包含熱狗盒、炸雞袋、漢堡袋、飲料杯等，充滿應援氣氛。此外，3月1日至3月17日，購買指定新品套餐或應援組合，摩斯漢堡加碼贈MOS Friends棒球造型貼紙1張。同時，搭配 WBC 時事，自3月2日起，凡點購「MOS 應援餐」即贈限量紀念棒球乙個。
▲摩斯漢堡購買指定套餐送MOS Friends棒球造型貼紙與紀念棒球。（攝影：張人尹）
全台限量免費摩斯漢堡

為迎接摩斯漢堡35週年，在3月12日摩斯特別舉辦「312免費贈摩斯漢堡」活動。當日上午10點起全台各店限量發放35張兌換券，10點半起可憑券兌換經典摩斯漢堡1份，每人限領1張，送完為止。速食控準時衝摩斯免費吃起來。
▲摩斯漢堡3月12日舉辦312免費贈摩斯漢堡活動，全台限量發放。（攝影：張人尹）
312免費贈摩斯漢堡活動資訊

活動日期：2026/03/12
活動方式：摩斯漢堡全台限定門市將於上午十點起發放兌換券，每店限量35份，每人限領一張，十點半起，現場持兌換券即可兌換摩斯漢堡一份，每張兌換券限兌換一份。每店限量贈完即止。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
