麥當勞超夯「蕈菇滿福堡系列」，是許多速食控鐵粉早起必吃的早餐，吃完才有力氣上班上課。這次麥當勞「蕈菇滿福堡」5款漢堡自12/27起至2024/02/27期間限定回歸，同時再加碼公開「麥當勞官方LINE」早餐優惠點法，最多直接幫你現省212元。
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麥當勞「蕈菇滿福系列」自12/27起快閃回歸，特別使用春麥滿福麵包為基底，搭配滿滿切片蕈菇佐黑胡椒調味，其中香氣濃郁的蕈菇醬，就是讓許多鐵粉一次再吃的靈魂。本次一共推出「蕈菇豬肉滿福堡、蕈菇滿福堡、蕈菇豬肉滿福堡加蛋、蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋、蕈菇青蔬滿福堡」共5款組合。此外，更針對滿福系列換上全新「御守包裝」，增添新年新氣象。
除此之外，麥當勞更在1/10起，於官方LINE帳號「隨買店取」功能中，推出4款「豬肉滿福堡加蛋早餐組合」讓速食控吃早餐省荷包，優惠內容包含「豬肉滿福堡加蛋+經典美式咖啡」、「豬肉滿福堡加蛋+經典那堤」、「豬肉滿福堡加蛋+蜂蜜奶茶」、「豬肉滿福堡加蛋+蜂蜜紅茶」4種飲品組合，一次買4組最高省下212元，可以分次領取，天天開吃。
麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」販售資訊
供應期間：2023年12月27日至2024年2月27日（或售完為止）
注意事項：限早餐時段供應，上午5:00至上午10:30前。
售價：
蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋：單點98元，薯餅套餐140元。
蕈菇豬肉滿福堡加蛋：單點78元，薯餅套餐120元。
蕈菇豬肉滿福堡：單點68元，薯餅套餐110元。
蕈菇青蔬滿福堡：單點78元，薯餅套餐120元。
蕈菇滿福堡：單點70元，薯餅套餐112元。
麥當勞LINE官方帳號 早餐獨家優惠
活動通路 : 麥當勞LINE官方帳號–隨買店取。
活動期間：2024年1月10日起至1月16日止。
活動內容：
1、「豬肉滿福堡加蛋+經典美式咖啡(冰/熱)」四入組，優惠價260元，現省164元。
2、「豬肉滿福堡加蛋+經典那堤(冰/熱)」四入組，優惠價320元，現省212元。
3、「豬肉滿福堡加蛋+蜂蜜奶茶(冰/熱)」四入組，優惠價300元，現省196元。
4、「豬肉滿福堡加蛋+蜂蜜紅茶(冰)」四入組，優惠價280元，現省176元。
詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。