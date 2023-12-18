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40杯COMEBUY免費喝！COMEBUY「烏瓦紅茶拿鐵、港式厚奶」奶茶控開喝，加碼抽40杯COMEBUY奶茶免費喝。

2023-12-18 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：COMEBUY 人氣：595
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編輯 張人尹

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COMEBUY奶茶免費喝！為了滿足奶茶控，COMEBUY特別推薦秋冬「濃厚系奶茶」新喝法，主推異國風「烏瓦紅茶拿鐵、港式厚奶」兩款人氣奶茶，並且加碼推出「COMEBUY烏瓦紅茶拿鐵」抽獎活動，有機會一人獨得40杯免費喝，奶茶控天天手刀喝起來。

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COMEBUY 冬季奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了溫暖秋冬奶茶控的心，COMEBUY這次特別推薦經典人氣「烏瓦紅茶拿鐵」，茶底來自於斯里蘭卡東側最具知名的烏瓦產區，強調以杯杯現萃，讓人喝到最新鮮、最講究的一杯好奶茶。此外同步推薦「港式厚奶」，使用全脂淡奶、錫蘭紅茶還原道地港式「濃茶、厚奶」喝法。
COMEBUY 冬季奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，奶茶控自即日起至2024/01/15期間，在COMEBUY買「烏瓦紅茶拿鐵(L杯)」或「港式厚奶(M杯)」任一杯，並上網登錄發票，就有機會抽中「烏瓦紅茶拿鐵」兌換券，得獎者一人獨得40杯，讓奶茶控天天先衝喝起來。
COMEBUY 奶茶發票登錄活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
COMEBUY 奶茶發票登錄活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

COMEBUY 冬季奶茶推薦

港式厚奶(M杯)：$70元 / 商場價：$75元
烏瓦紅茶拿鐵(L杯)：$65元 / 商場價：$70元
 

COMEBUY 奶茶發票登錄活動

活動期間：2023/12/16-2024/01/15
活動內容：至全台COMEBUY現場門市購買任一杯「烏瓦紅茶拿鐵(L) / 港式厚奶(M)」，並且登錄活動頁面輸入「發票號碼」即可參加抽獎。
活動獎項：1000杯烏瓦紅茶拿鐵，共25名（每名可得40張飲品兌換券）。

詳細活動規範及供應情形，依 COMEBUY 官方公告為準。

 

 

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