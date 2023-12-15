大苑子裡吃得到草莓千層！每年年底「大苑子草莓季」就是草莓控最期待的，這次大苑子草莓季除了「莓好時光、莓好花漾」回歸之外，更特別攜手大安區手作甜點「折田菓舖」，在大苑子市府夢想店打造限定快閃店，讓草莓控在大苑子就能同時能喝草莓手搖杯、吃草莓千層蛋糕、還有草莓霜淇淋，打造最夢幻草莓下午茶。



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大苑子這次草莓季強勢攜手大安區人氣甜點店「折田菓舖」，來自日本的主理人折田先生，使用大苑子草莓季的新鮮草莓為原料，打造多款草莓千層蛋糕、草莓甜點，在12/15-1/15期間每天在「大苑子市府夢想店」限量開賣，其中還有大苑子獨家限定「莓好千層」，強調單純的草莓風味，而且是只在大苑子吃得到的限定口味，最適合搭配草莓飲品一起享用。







除此之外，快閃店現場每天也限量供應招牌日式水果千層、北海道鮮奶草莓捲、日式泡芙、水果磅蛋糕、布丁等招牌品項，還有一款限定版「聖誕莓好珠寶盒」，將澎湃草莓蛋糕裝進球形透明盒中，只在12/23-12/25限時、限量開賣，即日起在大苑子市府夢想店就可以搶先預購，草莓控一定要吃到、拍到。





大苑子草莓季X折田菓舖 快閃店

隨著本次草莓季開跑，大苑子經典草莓飲品「莓好時光」草莓牛奶、「莓好花漾」草莓檸檬清茶也同步回歸開賣，搭配2023限定版草莓杯裝，即日起正式登場。在市府夢想店，每週末同步推出「草莓鮮乳霜淇淋」，滿足草莓控喝草莓、吃草莓的夢幻草莓下午茶。

活動期間：2023/12/15-2024/01/15

活動地點：大苑子市府夢想店（台北市信義區忠孝東路五段139號）

限定品項：

招牌日式莓好千層：240元

聖誕莓好珠寶盒：580元/組（12/23-12/25販售，需提前預購）



大苑子草莓季新品

上市日期：即日起上市

品項及價格：

莓好時光(L) 售價：中南區$110；北區$115

莓好時光(M) 售價：中南區$85；北區$90

莓好花漾(L) 售價：均一價$90

草莓鮮乳霜淇淋（市府夢想店限定）：原價110元、加購價89元



詳細活動規範及供應情形，依 大苑子 官方公告為準。



