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八曜和茶聯名一沐日！夢幻聯名「八曜一沐日」粉粿柚香307登場，周邊小物「保溫杯、斗篷」、開賣資訊一次看。

2023-12-15 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：八曜一沐日 人氣：904
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編輯 張人尹

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超高人氣兩大手搖杯「八曜和茶、一沐日」聯名了！主推健康的元素、穀麥草本茶的「八曜和茶」，從高雄起家，現在是許多飲料控新歡，而「一沐日」更是以草仔粿手搖杯，掀起朝聖熱潮。這次兩大品牌聯名推出「八曜一沐日」系列，推出2款飲品、4款周邊小物，打造復古潮流的台灣味，飲料控絕對要朝聖喝起來。

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八曜一沐日 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
八曜一沐日 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次聯名「八曜一沐日」系列12/22起正式登場，飲品強調是八曜70%與一沐日30%的黃金傳說，以八曜茶底、搭配一沐日的配料。聯名新品「粉粿柚香307」使用新鮮完熟甜柚、搭配炭焙烏龍茶，加上一沐日手工粉粿，打造絕配的「紅柚、烏龍、粉粿」新喝法。
八曜一沐日 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

另一款「粉粿舞伎406奶茶」，以帶有花果香氣的金萱茶葉為基底，用香醇焙煎厚奶襯托茶香，同時再加入一沐日「紅茶粉粿」增添口感與香氣，奶茶控這杯一定要先挑戰。本次飲品將在12/22起於一沐日全台門市、八曜和茶全台門市同步開賣，挑戰最狂、最強手搖杯聯名。
八曜一沐日 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，針對本次「八曜一沐日」聯名系列，推出4款周邊小物，其中包含「星星象印保溫杯」推出八曜白色款、一沐日綠色款，以及復古紅綠花磚配色「愛の保溫袋」，除了可以直接購買，也可以搭配飲品加購，最低69元就能入手。
八曜一沐日 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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除此之外，本次聯名還有針對鐵粉「只送不賣」的新周邊「守護愛の斗篷」2款色系、以及實用系「愛の限定-杜邦單肩袋」限定周邊小物，預計未來將在八曜和茶與一沐日的官方網站，以抽獎方式回饋粉絲、只送不賣，鐵粉一定要擁有。
八曜一沐日 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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八曜一沐日 聯名系列

活動期間：2023/12/22起
品項及價格：
粉粿柚香307：79元
粉粿舞伎406奶茶：79元
星星象印保溫杯：1,290元
愛の保溫袋：直購109元、加購69元

詳細活動規範及供應情形，依 八曜和茶、一沐日 官方公告為準。

 

 

 

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#手搖杯
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