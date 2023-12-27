可不可推出「寄杯優惠」飲料控寄起來！許多飲料控每天吃完飯都要來一杯手搖杯，只要一天不喝、就覺得好像少了什麼。這次可不可推出指定品項「寄杯優惠」5杯、10杯組合，集結超人氣必喝飲品，讓飲料控天天喝、還能天天省錢。



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可不可看準許多飲料控天天喝、揪團喝的需求，自即日起推出限定「寄杯優惠」，第一波寄杯組合分為「五告喝拎組、十足乎乾組」2種選擇，其中「五告喝拎組」活動品項是酸甜系「柚果紅茶」柚子+莓果醬+檸檬+麗春紅茶的喝法，使用寄杯優惠5杯享95折。





如果是重度飲料控，可不可推薦「十足乎乾組」買10送1，活動品項包含花香、果香風味的「胭脂紅茶」，以及許多飲料控推薦喝法「胭脂多多+水玉」，通通都可享有買10送1優惠。這次可不可「寄杯優惠」可以進入官方網站購買，需注意兌換門市區分為「北北基離島、一般門市」價位不同，可以搭配「自備環保杯優惠」每杯再省5元，飲料控下單前要注意。







可不可 寄杯優惠資訊

活動期間：2023/12/27起

購買網址：https://walkr.tw/4IEFzsqB



可不可 寄杯優惠推薦

五告喝拎組

優惠內容：「柚果紅茶(M)」5杯95折。（自備環保杯每杯再折5元）



十足乎乾組

優惠內容：

1、「胭脂紅茶(L)」買10送1。（自備環保杯每杯再折5元）

2、「胭脂多多(L)+水玉」買10送1。（自備環保杯每杯再折5元）



詳細活動規範及供應情形，依 可不可 官方公告為準。