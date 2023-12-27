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可不可寄杯優惠！可不可全新「寄杯優惠買10送1、5杯95折」優惠開喝，推薦喝法「胭脂多多+水玉」飲料控天天喝起來。

2023-12-27 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：可不可 人氣：136
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編輯 張人尹

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可不可推出「寄杯優惠」飲料控寄起來！許多飲料控每天吃完飯都要來一杯手搖杯，只要一天不喝、就覺得好像少了什麼。這次可不可推出指定品項「寄杯優惠」5杯、10杯組合，集結超人氣必喝飲品，讓飲料控天天喝、還能天天省錢。

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可不可看準許多飲料控天天喝、揪團喝的需求，自即日起推出限定「寄杯優惠」，第一波寄杯組合分為「五告喝拎組、十足乎乾組」2種選擇，其中「五告喝拎組」活動品項是酸甜系「柚果紅茶」柚子+莓果醬+檸檬+麗春紅茶的喝法，使用寄杯優惠5杯享95折。
可不可新品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

如果是重度飲料控，可不可推薦「十足乎乾組」買10送1，活動品項包含花香、果香風味的「胭脂紅茶」，以及許多飲料控推薦喝法「胭脂多多+水玉」，通通都可享有買10送1優惠。這次可不可「寄杯優惠」可以進入官方網站購買，需注意兌換門市區分為「北北基離島、一般門市」價位不同，可以搭配「自備環保杯優惠」每杯再省5元，飲料控下單前要注意。
可不可熟成紅茶 買一送一優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
可不可新品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

可不可 寄杯優惠資訊

活動期間：2023/12/27起
購買網址：https://walkr.tw/4IEFzsqB
 

可不可 寄杯優惠推薦

五告喝拎組
優惠內容：「柚果紅茶(M)」5杯95折。（自備環保杯每杯再折5元）

十足乎乾組
優惠內容：
1、「胭脂紅茶(L)」買10送1。（自備環保杯每杯再折5元）
2、「胭脂多多(L)+水玉」買10送1。（自備環保杯每杯再折5元）

詳細活動規範及供應情形，依 可不可 官方公告為準。

 

 

 

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