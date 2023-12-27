台中超夯精品奶茶「BLIKE」插旗台北東區！在IG討論度超高的BLIKE精品奶茶，第一間分店在台中，主打使用莊園級茶葉調配奶茶，加上全飲品「免費加料」，搭配店面異國風裝潢、沙發休息區，拍IG限時動態超美。這次BLIKE將在2024/01/01於台北延吉街正式開幕，挑戰東區奶茶控新歡。



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BLIKE除了台中公益店之外，在2023下半年插旗新竹金山，第三間門市「台北延吉店」將在2024/01/01正式開幕，台北延吉店以「簡約、現代感」作為概念，除了保留品牌標誌「大木門」元素，更使用不鏽鋼、木質、鏡面等材質設計，並且在三角窗邊設置歐式陽棚，直接開窗增添通透感，從窗外往內拍是最推薦的打卡位置。







在菜單部分，台北延吉店與BLIKE全門市同步，無論是清新的「旨 拿鐵」、濃厚堅果香的「儂 拿鐵」都能喝得到，並且預告在2/1起推出季節新品「分號拿鐵」，基底選自斯里蘭卡西南部茶園莊園直送的新鮮茶葉，是當地產量只有1%的稀有茶底，所以採現實快閃供應，風味強調蜂蜜果香、醇厚黑巧口感，奶茶控一定要喝過。





BLIKE 台北延吉店 開幕優惠

此外，2月新品中也包含「引號拿鐵」，在分號拿鐵基底中加入「咖啡凍」，是使用牙買加銀丘莊園藍山咖啡所製成，另一款「破折號拿鐵」則增添誘人香氣的波本香草，喜歡香甜風味的奶茶控要喝。特別的是，BLIKE飲品都可以免費加料，任選「珍珠、茶凍」全免費，此外，也針對奶茶控推出「茶包禮盒」，嚴選奶茶專用紅茶，讓人在家也能自己泡、享受下午茶。為了慶祝門市開幕，BLIKE台北延吉店自1/1-1/31期間推出開幕優惠，點大杯享中杯價、點中杯現折10元，每年前50組再加碼送一組5入的「進口茶包」，奶茶控搶先朝聖。如果不能衝現場，在BLIKE官網購買「奶茶專用紅茶」系列消費滿800元，加碼送旨拿鐵(L)或儂拿鐵 (L)乙杯，挑戰東區奶茶新話題。

活動期間：1/1-1/31

活動門市：

活動內容：

1、BLIKE全門市點大杯享中杯價，點中杯則現折10元。

2、台北店限定優惠：除上述優惠，現場消費加贈一組5入進口茶包，每日限量50組，送完為止。

3、常態優惠：點夠飲品加料不加價（珍珠/茶凍）。





BLIKE 新品推薦

開賣日期：2024/2/1開賣

售價：

分號拿鐵：北部M$125、中部M$120

引號拿鐵：北部M$175、中部M$170

破折號拿鐵：北部M$140、中部M$135





BLIKE奶茶專門門市資訊

BLIKE 台北延吉店

地址：台北市延吉街153-10號（轉角)

電話：02-2777-1258

開幕日期：2024/01/01起試營運



BLIKE 台中公益店

地址：台中市公益路93號

電話：04-2301-1680

BLIKE 新竹金山店

地址：新竹市金山二十六街59號

電話：03-577-5077



詳細活動規範及供應情形，依 BLIKE 官方公告為準。