迷客夏隱藏版新品帶你喝！人氣手搖杯「迷客夏」即日起在新光三越台南新天地打造限定快閃店，除了提供經典飲品之外，還有多達10款「獨家新品」只在快閃店販售，包含馬修優格冰沙、MILKLAB燕麥奶、手作特調、鮮奶慕昔系列，還有獨家點心司康，飲料控衝第一波朝聖。



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迷客夏即日起在「新光三越台南新天地」打造限定快閃店，特別使用環保材質搭建店面，在菜單上更提供獨家飲料、獨家點心系列，飲品有4大系列、10款新品，主推「馬修優格系列」，使用富含好菌的馬修優格，打造「水蜜桃、巨峰葡萄、愛文芒果」3種水果冰沙，如果喜歡水果風味，也有綠光鮮奶基底的「鮮奶慕昔系列」，同樣喝得到水蜜桃、巨峰葡萄、愛文芒果3種口味。





快閃店另一大亮點，是使用澳洲原產優質燕麥奶 -「MILKLAB」打造的植物奶飲品，可選擇「經典大正紅茶」，或是已經絕版的「香緹紅茶」作為基底調配燕麥奶茶，此外加碼推出「特調系列」芒果綠茶、金桃茉莉，以上通通都只在快閃店搶先獨賣。





不只飲料，迷客夏還攜手台南知名的法式手作甜點店「SOMMWHERE 那個那裡」，在快閃店推出4款司康販售，包含「經典原味」還有以迷客夏作為靈感的限定口味「伯爵黑糖QQ、芋泥麻糬、青蔥玉米乳酪」，讓人下午茶一次Get。迷客夏表示，本次快閃店預計自12/23起快閃一個多月，飲料控手刀先朝聖。





迷客夏 台南快閃店資訊

活動期間：2023年12月23日起，預計一個月。

活動地點：新光三越台南新天地 G樓 (台南市中西區西門路一段658號)



迷客夏 台南快閃店 10款限定菜單

馬修優格系列

優格蜜桃雪沙：130元(Ｍ)

優格葡萄雪沙：130元(Ｍ)

優格芒果雪沙：155元(Ｍ)



植物奶系列

大正紅茶燕麥拿鐵：75元(Ｍ)、85元(L)

香緹紅茶燕麥拿鐵：85元(Ｍ)、95元(L)



手作特調

芒果綠茶：85元(M)

金桃茉莉：85元(M)



鮮奶慕昔系列

水蜜桃慕昔：100元(Ｍ)

巨峰葡萄慕昔：100元(Ｍ)

愛文芒果慕昔：130元(Ｍ)



輕食系列

原味司康：85元

伯爵黑糖QQ司康：85元

芋泥麻糬司康：85元

青蔥玉米乳酪司康：95元



詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。

