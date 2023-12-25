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網紅炸雞神之聯名！「Oh！神級銷魂麻辣套餐」美式炸雞Oh！MAMA Chicken聯手KAMIKAMI麻辣醬推出，優惠限定搶先看。

2023-12-25 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：Oh！MAMA Chicken、KAMIKAMI 人氣：665
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編輯 李維唐

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炸雞控一定會知道的必吃網紅炸雞「Oh！MAMA Chicken」，是由人氣網紅阿晋投資開設，一開幕就成為網路上話題美食。這一次阿晋再掀話題，與阿神聯名合作推出「Oh！神級銷魂麻辣套餐」，選擇阿神自創品牌AMIKAMI的招牌麻辣醬，要讓炸雞控辣出新高度。

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Oh！MAMA Chicken套餐「Oh！神級銷魂麻辣套餐」

網紅阿晋表示，這一次特別將Oh！MAMA Chicken招牌美式水牛城辣醬與好評不斷的地獄鬼椒醬，結合阿神的KAMIKAMI麻辣醬，推出水牛城香麻雞翅及鬼椒麻辣脆薯。入口瞬間即可感受到不同醬料間的完美融合，酸、辣、麻、香，多層次口感一次滿足，為老饕及粉絲們帶來全新的味蕾體。
Oh！MAMA Chicken套餐「Oh！神級銷魂麻辣套餐」

同時，限時4天加碼「MAMA也瘋狂派對分享餐」，除了Oh！MAMA經典招牌的10塊炸雞桶，還有新上市就大獲好評的冠軍松露魷魚圈，以及MAMA六塊小雞塊、波浪薯條，再加上主廚特調醬料：MAMA辣醬、日式梅醬、地獄鬼椒醬、哈尼BBQ醬，任選3份，酸甜鹹辣通通有。
Oh！MAMA Chicken套餐「Oh！神級銷魂麻辣套餐」
Oh！MAMA Chicken套餐「Oh！神級銷魂麻辣套餐」


 

Oh！MAMA Chicken套餐「Oh！神級銷魂麻辣套餐」

聯名期間：2023/12/20 – 2024/01/07
限時優惠：「Oh！神級銷魂麻辣套餐」359元


Oh！神級銷魂麻辣套餐 限時加碼優惠

優惠期間：2023/12/29 – 2024/01/01
活動內容：跨年限時四天加碼「MAMA也瘋狂派對分享餐」759元
 

分店資訊：https://www.facebook.com/OhMAMAchicken/

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炸雞 美式炸雞 麻辣炸雞 Oh！MAMA Chicken
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