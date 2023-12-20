超夯「橋村炸雞」耶誕節再開新分店！許多炸雞控敲碗的韓國炸雞「橋村炸雞」2023年正式來台，第三間分店預計12/25正式插旗信義新光A11館，並且主打12款個人套餐、內用區增加「個人用餐位」，以後揪不到咖也可以自己吃雞。
推薦閱讀：Dinotaeng抱枕在小七！7-ELEVEN草莓季15款新品一次看，草莓小熊維尼、迷你紅帽子禮盒、奇奇蒂蒂公仔買起來。
2023年由王座代理「橋村炸雞」在台灣展店，在板橋車站、台北101兩間分店都掀起朝聖熱潮，第三間門市「新光A11店」預計在12/25耶誕節正式對外試營運。與韓國當地不同的是，「橋村炸雞」在台灣鎖定「獨享」需求，菜單中除了分享餐之外，更強推一個人也能吃的獨享炸雞「一腿二翅」、炸雞漢堡、炸雞捲餅等單人餐，讓通勤族、上班族也能盡情開吃。
由橋村炸雞官方預告，12/25起將進駐新光A11館B2美食街，並且同步設有內用區域。特別的是，除了菜單中將提供12款「個人套餐」讓人大口吃雞，此外也在內用區貼心設置「個人用餐區」，自己一個人吃炸雞也不尷尬。在12/25當天試營運時間為16:00-21:30，適合耶誕節大餐約吃一波。
橋村炸雞 新光A11店
試營運日期：2023/12/25晚上16:00-21:30
地點：信義新光A11館 B2（台北市信義區松壽路11號）