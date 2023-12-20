小七草莓季有超萌Dinotaeng抱枕！為了打造冬天浪漫草莓季，7-ELEVEN這次不只是搜集了多款草莓甜點、草莓零食、草莓飲品之外，更結合可愛IP小物周邊，推出超萌「Dinotaeng抱枕、奇奇蒂蒂公仔、草莓小熊維尼抱枕」，讓人少女心大噴發。



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7-ELEVEN草莓季自12/27起登場，本次主推多款草莓零食、草莓點心，本次必買「樂事 X Dinotaeng歡樂分享組」，一組有三包洋芋片、一個軟Q絨毛抱枕、一個文青手提袋，其中抱枕有短尾袋鼠Quokka/白色小熊BoBo共兩款隨機，一組399元手刀買起來。







可愛系草莓周邊，還有迪士尼系列「小熊維尼系列草莓裝」抱枕玩偶、「草莓甜甜絨毛娃娃吊飾」有奇奇蒂蒂、小熊維尼+牡蠣寶寶共2款，以及「迪士尼系列草莓植栽公仔」一組有奇奇蒂蒂+熊抱哥共三入，12/27起採預購開賣。





7-ELEVEN 草莓季新品推薦

特別的是，本次草莓零食系列也走可愛路線，史努比造型的「史努比草莓夾心蛋糕、卡茲爆米花草莓起司口味」，以及蠟筆小新包裝的「飛壘MAXQ益生菌軟糖、蠟筆小新草莓牛乳」通通萌翻，還有一大亮點「迷你版紅帽子禮盒」一手掌握超可愛，在鮮食部分同步推出「爆餡草莓羅馬生乳包、草莓慕斯杯」等草莓甜點，走進小七就有草莓下午茶。如果是重度草莓控，7-ELEVEN門市預購更推出「法藍四季草莓千層酥」一次吃到千層酥、卡士達醬、新鮮草莓、麻糬等多種口感，同時還有「草莓蛋糕三明治、法式卡士達草莓塔」，在酷聖石複合店推出新品「濃!草莓冰淇淋」升級版草莓風味，還可以加購乾燥草莓丁一秒升級。7-ELEVEN表示，除了可以在OPEN POINT APP的i划算買到新鮮草莓之外，門市同步販售永續農場收成的「黃金玉米棒」，走進小七就能買。

小熊維尼系列草莓裝系列30cm絨毛娃娃

售價：449元（預購商品）



迪士尼系列草莓甜甜絨毛娃娃吊飾

售價：449元（一組2入，預購商品）



野獸國迪士尼系列草莓植栽公仔三入組

售價：999（預購商品）



史努比草莓夾心蛋糕

售價：179元



紅帽子禮盒(雅緻粉)

售價：379元



飛壘MAXQ益生菌軟糖(草莓)

售價：39元



蠟筆小新草莓牛乳

售價：35元



韓國OKF草莓風味氣泡飲

售價：39元



不二家白桃草莓果汁氣泡飲

售價：79元



爆餡草莓羅馬生乳包

售價：69元



草莓慕斯杯

售價：59元



法藍四季草莓千層酥

售價：1盒399、12盒1,380



Sugar miss糖思日式香堤草莓蛋糕三明治

售價：2盒500、8盒1,040



酷聖石複合店 濃!草莓冰淇淋

售價：2oz 59；3oz 89(脆餅須加價20)



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。