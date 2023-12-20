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Line鐵粉注意！LINE FRIENDS 熊大兔兔在今年聖誕節到台中和大家一起同歡，臺中驛鐵道文化園區也悄悄換上復古的聖誕新裝，不僅將退役的火車光華號打造成質感選物店，連旁邊的自強號也化身復古咖啡廳！！！熱門程度實在大爆表，另外，隨著2023台中耶誕嘉年華於12/15~1/1舉行，舊台中火車站站前廣場也設立了16米高的「甜蜜音樂盒」聖誕樹，拿著台中太陽餅的熊大也巧妙的坐在上面，等著和你一起同歡聖誕節！強烈建議晚上的時候來參觀，聖誕樹還會旋轉及噴出浪漫的夢幻泡泡喔～

#2023台中耶誕嘉年華

■ 日期：12/15～2024/1/1

■ 官方連結：>官方粉絲團<

■ 亮燈時間：17：30～22：30 (假日市集14:00~22:00)

■ 地點：臺中驛鐵道文化園區

■ 聖誕活動：12/23-12/24，園區將舉辦聖誕市集、報佳音、大鵬老師說故事等活動 >聖誕活動這裡查詢<

\ 𝗖𝗛𝗥𝗜𝗦𝗧𝗠𝗔𝗦 🎄 台中復古聖誕氛圍哪裡找/

＃聖誕氛圍滿棚的台中火車站

當聖誕的魔法降臨，讓台中火車站瞬間穿上了節日的盛裝。燦爛的燈飾、色彩繽紛的聖誕樹、熱鬧的聖誕市集，將火車站轉變成一片溫馨的聚集地。這裡不再僅是一個冷冰冰的交通樞紐，在熙攘的人潮中，儼然成為了一處值得駐足停留的景點，讓每位旅人都感受到節慶的溫馨與喜悅。

\ 臺中驛鐵道文化園區將退役的兩台火車改造成選物店及咖啡廳，更是增加了火車月台的復古氛圍

＃KALAO FRIENDS CHRISTMAS PARTY 快閃店

韓國超人氣的𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦來到台灣展覽，中部首場展區就在臺中驛鐵道文化園區！除了有𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦的選物店，也有萊恩等人氣角色所帶領的火車旅遊和聖誕派對主題，化身多個可愛拍照點。比較特別的是，這次的快閃選物店推出超過1,000項商品及全新𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦周邊，聖誕系列實在太可愛了！

KAKAO FRIENDS 快閃活動

＃6大聖誕打卡點等你來拍照！

2023聖誕節，臺中驛鐵道文化園區內有6處聖誕打卡點，分別是由KAKAO FRIENDS的可愛造景牆及火車列車、巨大的鐵鹿聖誕樹及LINE FRIENDS熊大與兔兔16公尺音樂盒聖誕樹，每一個打卡點都超吸睛，每個在火車站行走的旅人都忍不住駐足欣賞拍照，更不用說是小朋友了，嚷嚷地要把六大景點搜集完成

【KAKAO FRIENDS限定活動《派對打卡集章趣》】在KAKAO FRIENDS快閃店領取展區地圖，也可以自己帶集章到以上指定五大集章處蓋章，完成後至社群打卡便可以換取KAKAO FRIENDS限定明信片

｜16米高「甜蜜音樂盒」聖誕樹

這次台中聖誕嘉年華，第一站就是站前廣場的LINE FRIENS主燈，然後接著就是鄰近的綠川及柳川水岸廊道浪漫點燈。這個約４公尺高的熊大與兔兔，將與高達16米的「甜蜜音樂盒」聖誕樹共舞，到了夜晚時分，聖誕樹便會化身粉色旋轉音樂盒，還會散發出夢幻泡泡，畫面實在太夢幻了！

有人知道熊大及兔兔手上拿的是什麼嗎？答案是台中名產太陽餅及宮原眼科的冰淇淋！

＃退役火車化身復古咖啡廳及選物店

最近台中超熱門的莫過於這兩台由光華號及自強號所改裝的店面，具有歲月痕跡的退役火車列車，停駛在鐵軌上，從外觀上與一般月台上的火車無異，但走上列車上卻別有洞天，復古的氛圍油然而生，坐在列車上好好品嚐一杯咖啡吧！

詳細介紹：自強號變復古咖啡廳

＃你做了什麼顏色的白日夢

＼夜晚示意圖，圖片來源：臺中驛鐵道文化園區

在今年的台中聖誕嘉年華，一場別開生面的裝置藝術特展為台中火車站帶來了獨特的色彩奇觀。由 2023 臺北文創天空創意節 遴選出兩個互動作品，將火車站打造成一個夢幻泡泡的奇幻空間。《你做了什麼顏色的白日夢》 是個結合AI分析、創意編程的表演，更是一場與民眾互動的體驗。透過手機QR code的掃描，民眾可以輸入自己的夢想，啟動造型可愛的「夢怪」協助分析夢的顏色，最終散發出夢幻的泡泡造景。 當泡泡四溢於現場，所有人都不禁停下腳步欣賞這奇幻的景致。這場特展融合了科技、藝術和夢想，將台中火車站轉變成一個充滿生機、繽紛多彩的夢幻世界。而在這樣獨特的藝術氛圍中，搭配著台中火車站遼闊的場景，讓生活中的小確幸變得如此簡單，讓人在忙碌的生活中找到一絲寧靜與愉悅。

註：晚上這些泡泡裝置還有不同顏色的呈現，十分吸睛

＼《射線景觀》，圖片來源： 臺北文創天空創意節

另一個引人注目的大型動力裝置藝術作品《射線景觀》，這個宛如雪屋的白色小屋，屋內則是一場毛線與科技的互動裝置。這獨特的裝置是以一根根毛線和馬達滑輪組成，透過空氣浮力的巧妙運用，螢光毛線在空中輕盈地擺動，民眾不僅能夠透過視覺感受到這件藝術品的美妙，更可以親身參與其中，透過觸碰毛線，獲得一種療癒的感受。

━2023臺北文創天空創意節臺中特展 ━

展期｜𝟮𝟬𝟮𝟯/𝟭𝟮/𝟭𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟰/𝟬𝟭/𝟬𝟳，𝟭𝟯:𝟬𝟬-𝟮𝟭:𝟬𝟬

地點｜臺中驛鐵道文化園區

//後記

如同文內所及，近幾年園區透過舉辦各式主題活動及展覽，讓台中火車站不再僅是個交通樞紐，更是昇華成為一個集合藝術、歷史的活動場所，身為台中居民，真的很開心台中能有一個這樣的複合式文創園區，跟著節慶時分來火車站尋覓新展覽及活動。非常推薦大家在園區安排半日遊的行程，假日還有小旅市集可以逛逛文創小品，繁忙的生活步調中，沉浸在豐富的文化饗宴。

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