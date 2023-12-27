上班族趕小人就靠這杯cama café、大甲鎮瀾宮聯名！即將送走2023年、迎來全新2024年，總是希望能在新年討個好兆頭，不要再遇到小人作祟、壞運上身。作為上班族最愛的cama café，今年再度和大甲鎮瀾宮聯名，推出媽祖加持的好運聖杯、好運春節禮盒，為上班族趕走一切不順心惡事，讓你好運一「杯」沖天。







cama café、大甲鎮瀾宮聯名「Bean so Lucky春節禮盒」，以喜氣的紅色為底色，最大特色為聯名聖杯，金屬杯身上印上大大的聖杯字樣，無論是拿來喝咖啡、喝飲料還是白開水，都有媽祖加持保庇。另外，還有巧克力王子濾掛式及浸泡式咖啡，印上平安符的圖騰，寫上一杯好運、一杯沖天祈福話語，送禮自用都非常適合。







除了聯名春節禮盒之外，cama café和大甲鎮瀾宮也推出聯名造型紙杯和好運咖啡，以象徵富桂、圓滿寓意的桂圓進行研發，推出「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」兩款咖費，配上喜氣、好運紙杯，便是新年一定要喝、要拍的



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cama café、大甲鎮瀾宮春節聯名

Bean so Lucky春節禮盒

開賣日：即日起正式於全台門市開賣。

內容物：巧克力王子濾掛式及浸泡式咖啡共10包，與聯名金屬聖杯。

售價：每盒699元

優惠：cama café APP會員購買，可享會員優惠價1盒649元。兩盒再享1,200元二入優惠價。



cama café、大甲鎮瀾宮聯名咖啡

品項：富桂好韻美式、富桂好韻拿鐵

販售通路：全台cama café街邊店門市（不包含豆留系列旗艦店）。

優惠：1月23日前購買還可享嚐鮮折扣10元優惠。



