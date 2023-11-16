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熊大聖誕村要打卡！超萌「熊大旋轉木馬、13米聖誕樹」南紡購物中心登場，3大耶誕打卡點、熊大燈光秀一定要拍。

2023-11-16 文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹 人氣：660
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編輯 張人尹

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熊大聖誕村打卡拍起來！每到年底最讓人期待的就是聖誕節拍美照，台南南紡購物中心本次耶誕節攜手「LINE Pay 熊大店長」，打造期間限定的「聖誕魔法村」，用巨型熊大聖誕樹、聖誕打卡點裝飾，還有晚間的聖誕燈光秀，鐵粉通通要衝、要打卡。

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南紡購物中心 聖誕魔法村 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
南紡購物中心 聖誕魔法村 廣場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次南紡購物中心「聖誕魔法村」在南紡廣場中打造打13米高耶誕樹，還有超萌「LINE Pay 熊大店長」直接坐在夢幻旋轉木馬中，一旁還有3個耶誕小屋打卡點，包含錯視感「聖誕禮物帶你飛」、烤箱造型「魔法的烤驗」、咖啡杯造型「奇幻雲朵咖啡屋」，在館內空橋還有熊大店長身影，一定要拍照打卡。
南紡購物中心 聖誕魔法村 熊大店長 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
南紡購物中心 聖誕魔法村 打卡點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次「聖誕魔法村」自即日起至2024年1月2日正式登場，在活動期間內每晚18:00- 22:00整點會有「絢麗燈光秀」，並且在每週五六日的晚上19:00及20:00推出「奇幻雪花秀」，更增添耶誕氣氛，讓粉絲們一路從耶誕節拍到跨年。
南紡購物中心 聖誕魔法村 飄雪 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
南紡購物中心 聖誕魔法村 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載




南紡購物中心 聖誕魔法村
活動期間：2023/11/08-2024/01/02
活動地點：南紡購物中心 A2 館 1F 南紡廣場（台南市東區中華東路一段 366 號）

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#熊大
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熊大 打卡 南紡 聖誕樹 more
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