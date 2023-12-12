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耶誕禮物、耶誕打卡點一次Get！KHTOY耶誕節熊抱哥、卡娜赫拉小物開逛，旗艦店限定「耶誕打卡點」拍起來。

2023-12-12 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：KHTOY 人氣：292
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編輯 張人尹

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耶誕禮物拍起來、耶誕打卡點拍起來！集結超多卡通IP角色的「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」，獨棟棟玩具大賣場，無論大小朋友都想邊逛、邊玩、邊打卡。這次KHTOY針對耶誕節，特別推出角色限定新品、以及多個耶誕樹打卡點，讓人挑聖誕禮物、拍美照一次滿足。

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KHTOY 絨毛玩偶旗艦館 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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KHTOY耶誕節推出新品小物包含「熊抱哥生日蛋糕 吹熄蠟燭款」，以及限量150隻的「100公分超大熊抱哥玩偶」，鐵粉開車也要把他扛回家。此外，還有全新登場的毛絨絨繽紛Kitty、阿奇幼幼園巴士小毛毯、睡衣造型的安妮亞玩偶等新品，粉絲不能錯過。
KHTOY 絨毛玩偶旗艦館 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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適合當成耶誕禮物的，還有雪屋、雪人造型的「卡娜赫拉的小動物吊飾」，以及冬季限定的雪白、粉紅色維尼系列，KHTOY同步推出滿額贈「耶誕吊飾」，以及可愛熊熊優惠活動，讓人耶誕節挑禮物還能趁現在臨時抱佛腳。
KHTOY 絨毛玩偶旗艦館 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
KHTOY 絨毛玩偶旗艦館 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



不只耶誕節新品，在KHTOY絨毛玩偶旗艦館更打造多處「耶誕打卡點」，包含戶外有Q版哥吉拉耶誕樹，室內則有「雪白維尼熊、圍巾嘿美、卡娜赫拉的小動物」等展區可以拍照打卡，在三樓還有超佳採光造景櫥窗，不同角色通通可以一次都拍到。
KHTOY 絨毛玩偶旗艦館 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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KHTOY 絨毛玩偶旗艦館

地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號 
 

KHTOY耶誕限定活動

活動期間：2023/11/30-2024/01/01
活動內容：
1、不限金額加價購大提袋39元。
2、加入會員滿3000元即可享有75折優惠。
3、購物滿3000元，送精美的聖誕樹購物袋（憑當日發票不累贈 / 隨機贈送）。
4、購物滿1000元，加入LINE會員即可獲得雪人或薑餅人吊飾 （憑當日發票不累贈）。

詳細活動規範及供應情形，依 KHTOY 官方公告為準。

 

 

看更多KHTOY 絨毛玩偶旗艦館耶誕節推薦小物：
KHTOY 絨毛玩偶旗艦館 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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耶誕禮物 打卡 耶誕節 耶誕 more
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