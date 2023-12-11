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史努比快閃店在華山！史努比X頂尖藝術大師期間限定快閃店12/22登場，史努比梵谷星空、梵谷向日葵海報通通帶回家。

2023-12-11 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：史努比X頂尖藝術大師期間限定快閃店 人氣：3,303
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編輯 張人尹

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史努比快閃店在華山！最新史努比快閃店以「史努比X頂尖藝術大師」作為主題，預計在12/22起期間限定快閃華山文創園區，本次快閃店特別以世界藝術、世界名畫為主題，結合可愛史努比創作，讓粉絲感受到活潑可愛、又有藝術氣質。

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史努比X頂尖藝術大師期間限定快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

粉絲們都在期待的「史努比X頂尖藝術大師期間限定快閃店」，結合史努比與大師名畫、世界知名藝術作品，由官方粉絲團釋出的最新預告，可愛的史努比跑進梵谷名畫「向日葵」、「星空」，以及日本浮世繪「神奈川衝浪裏」，讓粉絲們會心一笑。
史努比X頂尖藝術大師期間限定快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

主辦單位表示，本次史努比快閃店更與ARTiSTORY合作，打造專屬史努比的畫作藝廊，並特別規劃一區照相館讓粉絲與史努比打卡合照，同時更推出快閃店限定「海報、畫框」讓粉絲們可以買回家作為展示、收藏。本次快閃店於12/22登場，活動期間一路至2024年4月8日，史努比控也歡迎持續追蹤窩客島，將繼續追蹤與更新「史努比X頂尖藝術大師期間限定快閃店」活動最新資訊。
史努比X頂尖藝術大師期間限定快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
史努比X頂尖藝術大師期間限定快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

史努比X頂尖藝術大師期間限定快閃店

活動期間：2023/12/22(五)~2024/04/08(一)
活動地點：華山1914文創產業園區中二館一樓（免費入場）

 

 

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