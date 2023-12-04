為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 生活 > 中山站真珠美人魚20週年快閃店！真珠美人魚20週年「水晶貝殼包」快閃店新品開賣，童年回憶殺真珠美人魚逛起來。

中山站真珠美人魚20週年快閃店！真珠美人魚20週年「水晶貝殼包」快閃店新品開賣，童年回憶殺真珠美人魚逛起來。

2023-12-04 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：548
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

中山站真珠美人魚快閃店！少女們的童年回憶殺「真珠美人魚」這次為了慶祝20週年，在中山站「誠品生活南西店」打造限定快閃店，並且推出20週年限定周邊小物新品，無論是小包、飾品、帽子等配件，還有「真珠美人魚拍貼機」，鐵粉走過路過都想逛一波。

推薦閱讀：藏壽司咒術迴戰聯名扭蛋！藏壽司19款咒術迴戰扭蛋吊飾、咒術迴戰徽章一次看，五條悟霜淇淋、虎杖悠仁鮪魚壽司超可愛。
真珠美人魚快閃店 中山站 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
真珠美人魚快閃店活動資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

2023年最後一檔「真珠美人魚」主題快閃店，即日起至2024/1/2插旗誠品生活南西店，本次特別以「20週年紀念系列」作為主題，推出飾品系列「項鍊、戒指、耳環」在現場、網路同步預購，還有超美「水晶貝殼包」，搭配粉紅色內袋、2種珍珠鏈條可替換。特別的是，20週年更限定推出「蝴蝶結帽子」以刺繡圖案設計，背面還能綁成蝴蝶結，讓人穿搭美一波。
真珠美人魚20週年限定周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
真珠美人魚20週年限定周邊 蝴蝶結帽子 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，先前在真珠美人魚快閃店賣爆的錄音30秒「麥克風造型筆」，以及公主們的「絨毛貝殼吊飾」、超可愛「帆布托特包、皮革掛繩」等週邊，也同步在快閃店現場、以及官網同步回歸開賣，鐵粉不能再錯過，先趁這一波買買起來。
真珠美人魚快閃店周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
真珠美人魚快閃店周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

真珠美人魚快閃店活動資訊

活動期間：2023年12月1日— 2024年1月2日
營業時間：週日～週四 11:00 - 22:00，週五～週六 11:00 - 22:30
活動地點：誠品生活南西一樓（室外）（台北市中山區南京西路14號）
官網：https://walkr.tw/rYH71bxr

 

 

 

看更多真珠美人魚快閃店推薦周邊：
真珠美人魚快閃店周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
真珠美人魚快閃店周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
真珠美人魚快閃店周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
真珠美人魚快閃店周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#快閃店
morechevron_right
文章關鍵字
真珠美人魚 快閃店 中山站 周邊小物 more
延伸閱讀

可不可迪士尼限定杯！可不可KEBUKE聯名迪士尼8款周邊、4款飲料全攻略，販售日期、必買米奇周邊一次看。

 編輯 張人尹

韓國兔兔超夢幻！期間限定「Esther Bunny 艾絲樂小兔」快閃店推薦小物清單，超粉嫩「兔兔保溫杯、絨毛包」直接變身韓團少女。

 編輯 張人尹

要不要來首安可曲！童年回憶殺「真珠美人魚」華山快閃店開幕，神還原「麥克風錄音筆」3款麥克風周邊要先搶。

 編輯 張人尹

台灣角川20週年慶「冬之感恩祭」壓軸登場！粉絲們一定不可以錯過跟惠惠、黑兔、赫蘿合照的大好機會，12/6~12/8正式開幕。

 WalkerLand數位編輯室

這一次一定要抓到傑利鼠！又萌又鬧的「湯姆貓與傑利鼠 Tom and Jerry」快閃店首度進駐中山商圈，期間限定百種商品一起萌翻粉絲的心。

 編輯 李維唐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

日本最大級體育用品中心Alpen優惠券(東京新宿・大阪NAMBA PARKS・福岡運河城店通用)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up