中山站真珠美人魚快閃店！少女們的童年回憶殺「真珠美人魚」這次為了慶祝20週年，在中山站「誠品生活南西店」打造限定快閃店，並且推出20週年限定周邊小物新品，無論是小包、飾品、帽子等配件，還有「真珠美人魚拍貼機」，鐵粉走過路過都想逛一波。
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2023年最後一檔「真珠美人魚」主題快閃店，即日起至2024/1/2插旗誠品生活南西店，本次特別以「20週年紀念系列」作為主題，推出飾品系列「項鍊、戒指、耳環」在現場、網路同步預購，還有超美「水晶貝殼包」，搭配粉紅色內袋、2種珍珠鏈條可替換。特別的是，20週年更限定推出「蝴蝶結帽子」以刺繡圖案設計，背面還能綁成蝴蝶結，讓人穿搭美一波。
除此之外，先前在真珠美人魚快閃店賣爆的錄音30秒「麥克風造型筆」，以及公主們的「絨毛貝殼吊飾」、超可愛「帆布托特包、皮革掛繩」等週邊，也同步在快閃店現場、以及官網同步回歸開賣，鐵粉不能再錯過，先趁這一波買買起來。
真珠美人魚快閃店活動資訊
活動期間：2023年12月1日— 2024年1月2日
營業時間：週日～週四 11:00 - 22:00，週五～週六 11:00 - 22:30
活動地點：誠品生活南西一樓（室外）（台北市中山區南京西路14號）
官網：https://walkr.tw/rYH71bxr