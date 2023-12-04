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藏壽司咒術迴戰聯名扭蛋！藏壽司19款咒術迴戰扭蛋吊飾、咒術迴戰徽章一次看，五條悟霜淇淋、虎杖悠仁鮪魚壽司超可愛。

2023-12-04 文字：編輯 張人尹 採訪報導 圖片：藏壽司 人氣：794
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編輯 張人尹

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藏壽司新扭蛋是咒術迴戰！讓粉絲們邊吃壽司、邊抽扭蛋的藏壽司，許多粉絲為了印證「扭蛋機率」還會多吃好幾盤，就是為了抽中扭蛋。這次藏壽司全新扭蛋聯名「咒術迴戰」，搭上第二季「澀谷事變篇」熱播話題，藏壽司在12/08起推出19款咒術迴戰扭蛋，無論吊飾、徽章、紙膠帶通通要收藏。

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藏壽司X咒術迴戰聯名扭蛋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
藏壽司X咒術迴戰聯名扭蛋 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次藏壽司X咒術迴戰聯名扭蛋一共推出「軟膠吊飾、徽章、紙膠帶」3系列共19款，其中「原創軟膠吊飾」推出5大超人氣角色，結合藏壽司經典餐點，包含虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、釘崎野薔薇以及七海建人，分別拿著壽司、飲料、冰淇淋，陪著粉絲一起吃起來。
藏壽司X咒術迴戰聯名扭蛋軟膠吊飾 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
藏藏壽司X咒術迴戰聯名扭蛋 虎杖悠仁 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，值得收藏的還有10款角色的「原創徽章」，就連反派反派夏油傑及真人也都在其中，同時還有4款花色的「咒術迴戰紙膠帶」，集結各大角色，並且還使用Q版、色塊等風格，讓粉絲貼手帳、貼文具、甚至貼在筆電上裝飾都很可以，通通在12/8起正式登場，讓粉絲揪團扭起來。
藏壽司X咒術迴戰聯名扭蛋 徽章 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
藏壽司X咒術迴戰聯名扭蛋 紙膠帶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



為了讓人更有理由約吃藏壽司，本次在12/12起特別祭出冬季限定「冬鮮時選」壽司新品，主打5款限定壽司「特製胡麻醬豬、香蔥熟成鮪魚、軟殼蟹天婦羅海苔捲、醬油漬鮭魚卵軍艦、炙烤嚴選一本星鰻」小奢華風味最低40元就能吃得到。
藏壽司 冬季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
藏壽司 冬鮮時選壽司新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

藏壽司X咒術迴戰聯名扭蛋

供應期間：2023/12/08-2024/01/07
 

藏壽司 冬鮮時選壽司新品

供應期間：2023/12/12起，期間限定
活動品項：
特製胡麻醬豬：40元
香蔥熟成鮪魚：40元
醬油漬鮭魚卵軍艦：80元
軟殼蟹天婦羅海苔卷：80元
炙烤嚴選一本星鰻：80元

詳細活動規範及供應情形，依 藏壽司 官方公告為準。

 

 

 

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藏壽司 咒術迴戰 扭蛋 聯名 more
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