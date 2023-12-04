藏壽司新扭蛋是咒術迴戰！讓粉絲們邊吃壽司、邊抽扭蛋的藏壽司，許多粉絲為了印證「扭蛋機率」還會多吃好幾盤，就是為了抽中扭蛋。這次藏壽司全新扭蛋聯名「咒術迴戰」，搭上第二季「澀谷事變篇」熱播話題，藏壽司在12/08起推出19款咒術迴戰扭蛋，無論吊飾、徽章、紙膠帶通通要收藏。



推薦閱讀：可不可迪士尼限定杯！可不可KEBUKE聯名迪士尼8款周邊、4款飲料全攻略，販售日期、必買米奇周邊一次看。







這次藏壽司X咒術迴戰聯名扭蛋一共推出「軟膠吊飾、徽章、紙膠帶」3系列共19款，其中「原創軟膠吊飾」推出5大超人氣角色，結合藏壽司經典餐點，包含虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、釘崎野薔薇以及七海建人，分別拿著壽司、飲料、冰淇淋，陪著粉絲一起吃起來。







此外，值得收藏的還有10款角色的「原創徽章」，就連反派反派夏油傑及真人也都在其中，同時還有4款花色的「咒術迴戰紙膠帶」，集結各大角色，並且還使用Q版、色塊等風格，讓粉絲貼手帳、貼文具、甚至貼在筆電上裝飾都很可以，通通在12/8起正式登場，讓粉絲揪團扭起來。





藏壽司X咒術迴戰聯名扭蛋

為了讓人更有理由約吃藏壽司，本次在12/12起特別祭出冬季限定「冬鮮時選」壽司新品，主打5款限定壽司「特製胡麻醬豬、香蔥熟成鮪魚、軟殼蟹天婦羅海苔捲、醬油漬鮭魚卵軍艦、炙烤嚴選一本星鰻」小奢華風味最低40元就能吃得到。

供應期間：2023/12/08-2024/01/07



藏壽司 冬鮮時選壽司新品

供應期間：2023/12/12起，期間限定

活動品項：

特製胡麻醬豬：40元

香蔥熟成鮪魚：40元

醬油漬鮭魚卵軍艦：80元

軟殼蟹天婦羅海苔卷：80元

炙烤嚴選一本星鰻：80元



詳細活動規範及供應情形，依 藏壽司 官方公告為準。