可不可新品是「迪士尼米奇生活家族」聯名手搖杯！一直帶領話題、帶領手搖杯潮流的KEBUKE可不可，這次15週年特別攜手迪士尼，12/6起推出迪士尼米奇與好朋友限定主題的紙杯包裝、草莓飲料新品、還有聯名周邊小物，窩客島帶你一次看，通通買起來。



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可不可這次與迪士尼聯名，全新視覺除了有米奇、米妮與好朋友高飛、布魯托、唐老鴨以外，更特別結合東方山水畫、Y2K風格，打造可不可的潮流新包裝，本次特別設計了2款中杯、4款大杯的限定包裝，搭配2款封膜，搭配不同角色與不同的山水風景，預計還有第二波4款杯身將推出，鐵粉通通要收集到。







此外，飲料新品的部分，則推出4款季節限定的「草莓」系列飲品，其中包含基本款「草莓紅茶」酸甜系天天解膩，「草莓檸果」在草莓紅茶基底加入鮮切檸檬、Q軟菓玉，增添口感。主推款「草莓波登」則是熟成紅茶與鮮切四季檸檬片，其中放入冰磚草莓波登，越融化風味越濃。奶茶控則要喝「草莓歐可」，以低脂法國可可搭配經典歐蕾、草莓果泥，打造冬季最療癒喝法。





可不可 迪士尼米奇生活家族 聯名系列

特別的是，可不可X迪士尼本次合作，特別為粉絲設計8款限定周邊，第一波12/6起推出「(hoo)da品牌聯名不銹鋼環保杯、飲品背包提袋、飲品戶外杯墊」專為飲料控戶外活動設計，主色以藍色、米白色色系，加上東方山水風格，外出帶著環保杯、提袋潮一波。第二波12/21起則開賣「Tritan吸管杯、多功戶外推車、戶外折疊月亮椅、戶外野餐墊、摺疊收納箱」直接鎖定戶外活動、野餐露營話題，並且以深藍色、卡其色作為設計，搭配復古米奇設計與中式畫風，粉絲一定要收藏。可不可表示，本次周邊商品只要在活動期間內，購買1杯迪士尼系列草莓新飲品，即可購買2個周邊系列商品，最低250元就能入手，鐵粉準時衝起來。

活動期間：2023/12/06起

飲品售價：

草莓紅茶：(北部)中：$45 / 大：$50，(中南部)中：$40 / 大：$45

草莓檸果：(北部)中：$65 / 大：70，(中南部)中：$60 / 大：65

草莓波登：(北部)中：$65 / 大：$75，(中南部)中：$60 / 大：$70

草莓歐可：(北部)中：$75 / 大：$85，(中南部)中：$70 / 大：$80



可不可 迪士尼米奇生活家族 周邊商品販售資訊

活動方式：單筆凡購買1杯迪士尼系列草莓新飲品即可購買2個周邊系列商品。

第一波

活動期間：2023/12/06起，售完為止。

活動商品：

Kebuke 迪士尼系列 (hoo)da®聯名700ml不鏽鋼環保杯

售價：＄990／個



Kebuke 迪士尼系列 (hoo)da®聯名500ml不鏽鋼環保杯

售價：＄890／個



Kebuke 迪士尼系列 飲料背包提袋

售價：＄480／個



Kebuke 迪士尼系列 飲料戶外杯墊

售價：＄250／組



第二波

活動期間：2023/12/21起，售完為止。

活動商品：

Kebuke 迪士尼系列 Tritan透明吸管杯 700ml

售價：＄699／個



Kebuke 迪士尼系列 Tritan透明吸管杯 500ml

售價：＄599／個



Kebuke 迪士尼系列 折疊收納箱

售價：＄880／個



Kebuke 迪士尼系列 戶外野餐墊

售價：＄980／個



Kebuke 迪士尼系列 戶外折疊月亮椅

售價：＄1580／個



Kebuke 迪士尼系列 多功戶外推車

售價：＄3280／個



詳細活動規範及供應情形，依 Kebuke可不可 官方公告為準。

