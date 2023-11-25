大小朋友都尖叫衝SOGO忠孝館！每到歲末年終，夢幻的耶誕燈飾讓日常多了一絲浪漫感。今年SOGO忠孝館首度和香港迪士尼樂園獨家合作，為全新開園「魔雪奇緣世界」造勢，在SOGO忠孝館一樓廣場打造巨型雪寶、安娜和艾莎公仔打卡點之外，更設置超巨萌「達菲與好友耶誕小屋」，37吋巨型玩偶等大家到場合影賣萌。







SOGO耶誕打卡點分為兩大打卡區，首推最大亮點為「魔雪奇緣世界」，為了讓大家在台灣就能搶先體驗全球第一座以「冰雪奇緣」電影系列為藍本而興建的香港迪士尼主題園區「魔雪奇緣世界」，在忠孝SOGO一樓廣場打造6米高雪寶，和超逼真的安娜和艾莎公仔，搭配冰雪奇緣城堡、場景等背景板，邀請大家走進艾倫戴爾世界度過不一樣的冬日。12/9當天下午15:00和16:00「與安娜和艾莎見面會」讓小朋友尖叫到燒聲。







同時，也推出多個優惠活動，除了在現場打卡可免費兌換限量冰雪奇緣彩虹筆、免削鉛筆或文件夾。當日單筆消費滿2,000元，並成功累積快樂購卡，就有機會抽中「香港迪士尼樂園機加酒雙人遊」，帶你飛到香港入住冰雪奇緣主題套房、迪士尼兩日門票玩到嗨。





SOGO魔雪奇緣世界 打卡主題造景

活動時間：11/24(五)～1/1(一)

地點：忠孝館1F、3F、11F



SOGO雪寶邀請之旅 活動資訊

12/7(四)-12/17(日)打卡贈

冰雪奇緣彩虹筆/免削鉛筆」壹個(限量1,000個，隨機出貨)

12/18(一)-1/1(一) 打卡贈

獨家『「魔雪奇緣世界」主題文件夾』壹個(限量1,000個)



SOGO 與安娜和艾莎見面 活動資訊

活動時間：12/9(六)15:00 THANQ CLUB會員專屬／16:00 第二場

活動地點：忠孝館1F圓廣

注意事項：

1、共兩場，每場限量50張，額滿為止。

2、依報到號碼牌順序為主，每張號碼牌最多4人與安娜和艾莎合影。

3、詳情請見官網公告。

4、每場活動前15分鐘報到領取號碼牌，兌換地點:1F圓形廣場。



SOGO 達菲與好友夢幻小屋 活動資訊

活動時間：11/24(五)-1/1(一)

活動地點：忠孝館1F