麻瓜們注意了！「東京哈利波特影城」讓哈利波特粉絲們不用大老遠飛英國倫敦，只要前往日本東京即可進入魔法世界，而且這裡還是全世界最大的哈利波特影城。有別於大阪環球影城的哈利波特主題樂園，「東京哈利波特影城」沒有刺激的遊樂設施，主要讓大家一窺電影服裝道具、幕後製作過程、重現哈利波特經典場景，還有最大的哈利波特紀念品商店。







完整重現哈利波特經典場景

2023年6月16日開幕、位於「豐島園遊樂園」舊址的「東京哈利波特影城」，肯定在哈利波特迷的旅遊清單上，園區神還原哈利波特經典場景，讓麻瓜們也能深刻感受魔法世界，如：霍格華茲魔法學校大禮堂、交誼廳、斜角巷、9又3/4月台、禁忌森林等，哈利波特粉絲光是拍照就足以花上數個小時；園區內也有餐廳和酒吧，供應魔法世界最高人氣的酒精飲品「奶油啤酒」。



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魁地奇拍攝體驗一定要玩

除此之外，「東京哈利波特影城」還有規劃互動體驗設施分佈在各區域、讓哈利波特迷可以參與電影製作過程，像是成為會動的肖像畫、坐上飛天掃帚、前往魔法部上班的壁爐（和電影同樣有綠色燈光及噴霧效果）等裝置。其中最有趣、最不能錯過的就是魁地奇拍攝體驗，在工作人員指導之下，每個人都要假裝自己是場邊觀眾、並隨著比賽情節來變換表情和肢體動作，時而為哈利波特熱血吶喊，時而為失誤沮喪懊惱，拍攝結束後會和電影片段剪接在一起，畫面就像真的置身魁地奇比賽一樣，絕對會讓麻瓜玩到不想離開。







進場前哈利波特周邊商品先買起來

「東京哈利波特影城」不僅是全球最大的哈利波特影城，連周邊商品店也是全世界最大的！巫師袍、魔杖、玩偶、點心零食等哈利波特周邊商品應有盡有，還有許多東京限定的哈利波特紀念品，部分商品甚至還能客製自己的名字上去，如巫師袍和霍格華茲入學通知書；建議可以提早一至兩小時抵達、先至哈利波特商店採購巫師袍、圍巾、魔杖等道具，入園後更能融入電影場景中，彷彿真正的霍格華茲學生。 要特別注意的是「東京哈利波特影城」沒有開放現場購票，一律採取線上預約。上午時段的場次最為搶手，不妨一計畫好東京旅遊日期就立刻預約起來！







東京哈利波特影城必買

巫師袍、魔杖、奶油啤酒、東京限定周邊商品



東京哈利波特影城資訊

地址：1-1-7 Kasugacho Nerima-ku 179-0074 Tokyo（「豐島園遊樂園」舊址）

交通：新宿搭地鐵大江戶線至「豐島園站」約20分鐘；池袋搭西武豐島線至「豐島原站」約14分鐘。