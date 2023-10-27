迪士尼粉絲準備打卡啦！為了迎接聖誕節到來，日本各地都會無所不用其極，紛紛掛上美麗的燈飾來增添聖誕氣氛、吸引不少國內外觀光客前往朝聖打卡。堪稱東京最強點燈活動之一的「丸之內 Bright Christmas」，今年更是配合迪士尼100週年活動，從2023年11月16日到12月25日期間，將打造一場夢幻壯觀的「Disney DREAMS ＆ WISHES」點燈秀，讓今年的聖誕節特別充滿了童話的氛圍。



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2023年適逢美國華特迪士尼創立第100週年，不管是台灣或日本，與迪士尼相關的活動、周邊、美食等聯名，多到讓人眼花撩亂，就連每年冬季吸引大量人潮賞燈的東京丸之內地區，都特別舉辦了這場盛大奇妙的「Disney DREAMS ＆ WISHES」，將這100年來迪士尼帶給觀眾歡樂、驚喜與夢想的經典故事，透過精彩的燈飾與聖誕樹，作為最美的聖誕禮物送給來自各地的觀光客。





在丸之內大廈一樓廣場的主會場「MARUCUBE」，將擺設出一座非常巨型的主題聖誕樹，其靈感來自於將在2023年12月15日上映的迪士尼最新電影《星願》，將會由大量的燈泡、璀璨光影、音樂等特效技術所點綴，讓民眾感受到充滿「許願」氛圍的童話世界觀，並搶先與迪士尼最新作品的相關藝術裝置合影留念。





此外，新丸之內大廈的3樓中庭廣場，還會以迪士尼非常經典的《幻想曲》為主題，由「米奇的魔法帽、月亮、星星」等魔法元素布置現場，營造出神秘魔幻的氛圍；而2013年引起全球討論熱度的《冰雪奇緣》，今年也上映滿10週年，因此丸之內OAZO也會設立一座藍綠色風格的雪花結晶聖誕樹，讓艾莎、安娜的粉絲們重溫當年〈Let It Go〉的感動。



Disney DREAMS ＆ WISHES 點燈活動

除了上述必看重點以外，《美女與野獸》、《白雪公主》、《灰姑娘》等公主系列，在這次的「Disney DREAMS ＆ WISHES」點燈活動當中也都會齊聚一堂，更棒的是在丸之內地區的部分餐廳，還會配合這次活動推出迪士尼特別菜單以及獨家限定周邊，迪士尼的粉絲如果年底正好打算到東京旅遊，千萬別錯過這個可以共襄盛舉的打卡好機會了。

活動日期：2023年11月16日～12月25日

活動地點：丸之內大廈、新丸之內大廈、丸之内OAZO、丸之內紅磚廣場、國際大樓



點燈主題「WISH」

作品：《星願》

點燈時間：6:00～24:00

燈光演出：17:00～21:00（每15分鐘一次，一次約3～5分鐘）

地點：丸之內大廈1樓MARUCUBE



點燈主題「奇幻 The Sorcerer's HAT」

作品：《幻想曲》

點燈時間：11:00～21:00（週日、假日至20:00）

地點：新丸之內大廈3樓atrium



點燈主題「FROZEN TREE」

作品：《冰雪奇緣》

點燈時間：11:00～21:00（週日、假日至20:00）

地點：丸之內OAZO廣場



點燈主題「Something There」

作品：《美女與野獸》

點燈時間：11:00～21:00（週日、假日至20:00）

地點：丸之內紅磚廣場1樓 三菱一號館美術館廣場



打卡照片牆「Disney DREAMS&WISHES」

開放時間：平日 8:00～23:00、週六 8:00～22:00、週日與假日 11:00～20:00

地點：國際大樓1樓仲通大道旁