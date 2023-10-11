銀座地標變米奇了！銀座SEIKO HOUSE GINZA「米奇時鐘塔」限定登場，2.4公尺寬「巨型復古米奇鐘面」要拍爆、夜間限定「魔幻紫光」不能錯過。

銀座SEIKO鐘塔竟然換上米奇版本了！只要到東京銀座旅遊，旅客們一定都會來到相當知名的觀光地標「SEIKO HOUSE GINZA」，拍下那醒目的鐘塔與新文藝復興風格的壯麗建築。為了慶祝迪士尼成立100週年，SEIKO HOUSE GINZA從今年10月5日起至11月18日為止，特別換上米奇造型的鐘面，讓民眾在這一個月內來訪銀座時，都能看到可愛的米奇與奇特的米奇雙手指針。



推薦閱讀：超萌巨型秋田犬報時！澀谷站創意「3D巨型秋田犬」吸睛登場，每小時準時現身來報時，「探頭賣萌、咬飛盤」逼真度破表，日本網友爭相朝聖狂拍。





位於銀座四丁目的觀光地標「銀座SEIKO時鐘塔」，原名為「和光百貨本館」，自2021年進行部分改裝後，便於2022年改名為現在的「SEIKO HOUSE GINZA」，只要搭乘東京Metro地下鐵至「銀座站」的A9出口，徒步約2分鐘就能抵達。SEIKO HOUSE GINZA的時鐘每小時都會敲鐘報時，到了1932年換上現在的第二代時鐘後，至今已歷時91年；為了慶祝迪士尼成立100週年，SEIKO HOUSE GINZA特別換上了米奇造型的鐘面，這也是時鐘塔首次採用卡通人物的圖案。





最特別的是，時針和分針也更換成米奇的雙手造型，所以可能會因為不同的時間點，而看到米奇擺出各種逗趣、可愛或獵奇的動作。此外，從日落時分到晚上10點之間，時鐘塔還會亮起限定的紫色燈光，營造出「鐘樓魔法時刻」的氛圍，讓民眾感受到不同於白天的浪漫成熟氣氛。





如果覺得頂樓時鐘塔的米奇鐘面太遠而看不清楚，也不用覺得太可惜！位於SEIKO HOUSE GINZA的1樓中央櫥窗，也有一個與頂樓鐘面一模一樣大小、總長直徑2.4公尺的黑白米奇鐘面，而且周圍還有各個大小不一的齒輪作為裝飾，近期有機會來到銀座時，千萬別忘了來與米奇大鐘一起合照喔。









SEIKO HOUSE GINZA X 迪士尼聯名

SEIKO HOUSE GINZA時鐘塔米奇鐘面：2023年10月5日～11月18日24:00

SEIKO HOUSE GINZA中央櫥窗米奇鐘面：2023年10月5日～11月19日的毎日8:00～22:00（最後一日僅到19:00）