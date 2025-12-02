圓山施展聖誕魔法！6公尺聖誕樹亮眼搭配甜點麵包與DIY課程，體驗歐洲節慶氛圍。

圓山大飯店今年聖誕節以「圓山聖誕花蒔光」打造儀式感旅程，從點燈、DIY課程到限定套餐，為旅客呈現兼具視覺與味覺的節慶體驗。

歲末年終的台北街頭氣溫漸降，但圓山大飯店卻以一股濃厚的歐式暖意點亮了這座城市的夜空。今年圓山大飯店不再僅是東方宮殿的地標，更是一處融合東西方美學的夢幻場域。飯店於11月29日正式舉行「聖誕樹點燈音樂夜」，宣告為期一個月的節慶序幕正式揭開。此次活動以「遇見花蒔光」為核心主題，特別邀請法國奧斯卡花藝冠軍Claude Cossec親自操刀，將經典的東方建築與法式浪漫花藝完美結合，讓民眾無須出國，踏入大廳便能嗅到彷彿置身歐洲森林般的天然松木香氣，感受最純正的冬日節慶氛圍。

▲圓山烘焙坊推出多款手作麵包與應景甜點，展現冬季甜意。 ▲聖誕花環DIY課程由法國CMA認證講師親自教學，運用經典色系打造節慶作品。





台北聖誕打卡景點新地標，六公尺法式聖誕樹璀璨登場

走進圓山大飯店一樓大廳，映入眼簾的是一棵高達6公尺的巨型聖誕主樹，這不僅是單純的裝飾，更是一件壯麗的藝術品。Claude Cossec與其團隊運用大量真實松枝進行佈置，讓自然的綠意與香氣充盈在紅柱金瓦的空間之中。這些來自山林的自然素材，與後館麒麟大廳的聖誕佈置相互輝映，營造出一條宛如歐洲聖誕市集的夢幻旅程。值得一提的是，這次的裝飾大量採用台灣在地製作的素材，減少運輸碳足跡，展現了飯店在追求極致美學的同時，亦不忘實踐環境永續的承諾。這棵融合了法式優雅與在地精神的聖誕樹，無疑將成為今年台北社群媒體上最受矚目的拍照熱點。

▲圓山大飯店於11月29日下午5時舉行聖誕樹點燈儀式，呈現壯麗夢幻的節慶空間。



南北雙城連線，高雄圓山同步綻放金色聖誕光芒

這場聖誕盛宴不僅限於台北，圓山大飯店今年特別規劃了南北雙城的節慶連線。在高雄圓山大飯店的大廳中，同樣能看見由名師設計的聖誕主樹。不同於台北的紅樑氣勢，高雄圓山以金色光影為主調，將青花瓷器的古典雅緻與聖誕蔓藤的西式線條細膩結合，交織出一幅中西合璧的絕美畫卷。位於高雄圓山的袐境餐酒館更打造了一棵雪白聖誕樹，透過層層堆疊的金色光韻，讓南台灣的民眾也能同步感受到這份專屬於圓山的儀式感，讓兩座城市的夜晚同時閃耀著幸福的光輝。



限定親子聖誕DIY課程，名師親授法式花環手作體驗

為了讓節慶的溫度能被親手觸摸與收藏，台北圓山今年首度推出了「聖誕花環DIY」手作課程。這不僅是一堂花藝課，更是一段療癒身心的時光。課程特別邀請獲得法國CMA認證的花藝講師親自指導，帶領學員運用經典的聖誕素材與色調，編織出獨一無二的花圈。課程時間安排在12月13日，14日，20日以及21日，每日下午開設兩場，每場僅限額15名。這項活動非常適合情侶約會或是親子同樂，讓大家在動手做的過程中，將今年冬天的溫暖回憶與對未來的期許，一同編織進這份美麗的作品裡，帶回家中延續這份節慶的喜悅。

▲課程限量開班，於12月13、14、20、21日開催，每場限15名。





聖誕大餐推薦首選，五星級牛排與火雞的味蕾饗宴

節慶的儀式感少不了美食的加持，圓山牛排館在12月24日與25日晚餐時段，特別推出了聖誕限定套餐。主廚將會在現場親自為賓客現切火雞，金黃酥脆的外皮與鮮嫩多汁的肉質，搭配上烤得恰到好處的牛排，海陸雙重的極致享受將滿足所有挑剔的味蕾。除了主餐之外，賓客還可以選擇加購熱紅酒，讓溫熱的葡萄果香與肉桂辛香在舌尖散開，為微醺的冬夜增添一抹浪漫色彩。每客套餐價格為3680元起，這將是與摯愛親友共度平安夜的最佳選擇，讓味覺的滿足成為今年聖誕最深刻的記憶點。

▲主廚於圓山牛排館現場進行火雞現切，揭開節慶餐宴序幕。



甜蜜滋味無法擋，造型薑餅屋與樹幹蛋糕攻佔甜點胃

對於甜點愛好者來說，圓山烘焙坊與松鶴餐廳準備的驚喜絕對不容錯過。走進烘焙坊，空氣中瀰漫著剛出爐的麵包香氣，這裡推出了多款應景的手作甜點，包含充滿童趣的造型薑餅屋，口感紮實的史多倫麵包，以及義大利傳統的潘娜朵妮聖誕麵包。而松鶴餐廳則推出了聖誕限定的核桃巧克力樹幹蛋糕與柑橘香柚慕斯，每一口都能嚐到濃郁的巧克力苦甜或清新的果香層次。即日起至12月25日，圓山大飯店每天都會上演精彩的燈光秀，聖誕老人也會在特定時段驚喜現身，邀請所有民眾一同走進這座施展了魔法的城堡，共度難忘佳節。

▲松鶴餐廳核桃巧克力樹幹蛋糕以手作質感呈現節慶氛圍。









聖誕樹點燈暨燈光秀

活動名稱： 圓山聖誕樹點燈音樂夜

活動時間：

‧ 點燈儀式於11月29日17:00舉行

‧ 燈光秀每日10:00至21:00整點演出，每次2分鐘

活動內容：

邀請法國奧斯卡花藝冠軍Claude Cossec打造6公尺聖誕主樹，結合燈影與花藝，營造歐洲節慶氛圍，為飯店揭開聖誕序幕。

聖誕老公公快閃互動

活動名稱： 聖誕老公公現身送禮

活動時間： 12月24日、25日

活動內容：聖誕老公公現場於大廳發送糖果，營造節慶歡樂情境，適合親子、旅客及拍照紀念。

聖誕花環DIY課程

活動名稱： 聖誕花環手作課程

活動時間： 12月13、14、20、21日，每日下午各2場

活動內容：由法國CMA認證講師指導製作松枝花環，使用經典聖誕素材打造獨一無二作品。每場限額15名。

費用優惠：

‧ 原價每位2,000元

‧ 憑圓山館內消費滿3,000元發票者，每人1,299元

地點： 圓山大飯店1樓淮安軒

預約：02-2886-1818

圓山牛排館聖誕套餐

活動名稱： 聖誕限定餐宴

活動時間： 12月24、25日晚餐時段

活動內容：主廚現場火雞切台揭開餐宴序幕，套餐含牛排等節慶料理，營造儀式感餐飲體驗。

價格資訊： 每客3,680元起

加購優惠： 熱紅酒每杯199元

圓山牛排館：02-2886-1818

烘焙坊聖誕點心銷售

活動名稱： 手作麵包與節慶甜點

活動時間： 即日起至12月25日

活動內容：推出潘娜朵妮聖誕麵包、造型薑餅屋、聖誕草莓塔、史多倫等應景點心，展現冬季甜意。

圓山烘焙坊：02-2886-1818

松鶴餐廳甜點限定 聖誕味蕾甜點企劃

活動時間： 即日起至12月25日

活動內容：推出核桃巧克力樹幹蛋糕、柑橘香柚慕斯、抹茶蛋糕等限定甜點，適合餐後或節慶下午茶。

松鶴餐廳：02-2886-1818







