聖誕節必吃甜點之一「甜甜圈」，而且一定要吃來自美國的Krispy Kreme甜甜點圈，才更有聖誕節的感覺。為了甜甜圈控可以品嚐到最有美國味的聖誕甜甜圈，Krispy Kreme即日起推出全新「聖誕奇遇」甜甜圈系列，以充滿魔幻氛圍的聖誕故事為靈感，讓甜甜圈控可以在甜點世界中展開奇妙冒險，感受祝福與甜蜜交織的節日氛圍。



▲▼ Krispy Kreme聖誕節甜甜圈 / WalkerLand窩客島整理提供





Krispy Kreme全新的四款「聖誕奇遇」甜甜圈不僅外型充滿節日象徵，更在風味設計中融入對新年的祝福。每款甜甜圈皆別具意義，包括以草莓鮮奶油與牛奶巧克力結合的「聖誕老公公」，象徵奇蹟降臨；融合焦糖巧克力與蝴蝶餅乾的「好奇小麋鹿」，宛如雪地中的冒險足跡；檸檬巧克力風味的「探險薑餅人」，傳遞探索與喜悅；以及以抹茶巧克力裝飾，搭配Kit Kat巧克力棒為特色的「星願聖誕樹」，寓意實現每一個許下的心願。



▲Krispy Kreme限定四款聖誕節甜甜圈 / WalkerLand窩客島整理提供



除了甜甜圈，Krispy Kreme加碼推出一系列聖誕限定優惠活動，為這個溫暖的季節增添更多分享與歡樂。其中，送禮自用都適合的6入組合特價310元，而12入限定490元、豐富多樣組合。此外，於週一至週四購買聖誕奇遇甜甜圈，更可加價50元享用中杯美式咖啡，讓節日氣氛更加濃厚。



同時，12/1至12/27，Krispy Kreme 還推出「聖誕奇遇幸運星小卡」活動，凡單筆消費滿250元，即可獲贈一張限量小卡，為節日帶來額外的祝福與驚喜。然而，需注意活動僅限指定門市參與，且數量有限，送完為止。



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▲Krispy Kreme聖誕節甜甜圈12入限定優惠 / WalkerLand窩客島整理提供





Krispy Kreme「聖誕奇遇」聖誕限定活動

聖誕奇遇6入禮盒

售價：NT$310（原價 NT$330）

包含：4個「聖誕奇遇」限定甜甜圈 + 2個綜合甜甜圈



聖誕奇遇12入禮盒

售價：NT$490（原價 NT$600）

包含：4個「聖誕奇遇」限定甜甜圈 + 8個綜合甜甜圈



Krispy Kreme聖誕飲品加購優惠

活動期間：週一至週四

購買「聖誕奇遇」甜甜圈，即可加價50元購買中杯美式咖啡

限定門市販售，單筆限加購一次，優惠不得合併使用



Krispy Kreme聖誕奇遇幸運星小卡

活動期間：12月1日（五）至12月27日（五）

活動內容：

單筆消費滿NT$250，即贈「聖誕奇遇幸運星小卡」一張

小卡以探險薑餅人、好奇小麋鹿、聖誕老公公、星願聖誕樹為主題，象徵節日祝福與驚喜

注意事項：

單筆限贈一張，送完為止，不累贈或拆單參加活動

優惠僅限指定門市，線上及外送平台不適用