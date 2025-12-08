星宇飛機咖啡杯塞！7-11聯名星宇迷你飛機9元入手，聯名話題屋馬雞湯 萬波柚子一次看。

7-11 CITY PRIMA聯名STARLUX星宇航空推飛機造型杯塞， 聯名話題再加碼 屋馬雞湯、萬波 柚香粒粒 、 蠟筆小新布丁風味牛乳，7-11新品一次看。

星宇小飛機必收藏！這次7-11旗下CITY PRIMA精品咖啡攜手STARLUX星宇航空推出最強聯名，只要買大杯 CITY PRIMA 兩杯，就能用9元加購限量「星宇航空飛機造型杯塞」總共4款機型一次收齊，此外還有STARLUX星宇航空限定周邊小物在7-11集點加價兌換，咖啡控、航空迷通通要跟上。



▲CITY PRIMA聯名 STARLUX A350-1000 造型杯塞，航空迷必收藏。



▲星宇航空 A321neo 等 4 款飛機造型杯塞，只要加價就能隨機擁有。





限量杯塞超好集，A350-1000必收藏

星宇航空鐵粉這次要衝小七喝咖啡，CITY PRIMA與STARLUX星宇航推出全新聯名活動，從12/10起，只要買2杯大杯CITY PRIMA咖啡，加 9 元就能得到限量「星宇航空飛機造型杯塞」，總共4款隨機出貨，包含最具代表性的A350-1000旗艦機，這款還有獨特的碳纖維塗裝。此外還有最常見的A321neo、以及A330neo、A350-900等機型，航空迷通通要收藏。



限定星宇周邊，喝咖啡還有機會坐飛機

這次聯名除了飛機造型杯塞，還有多款周邊要來燒粉絲荷包，7-11與星宇聯名推出3 款限定周邊，包含質感系「STARLUX陶瓷保溫杯」，日常配件「STARLUX飄帶鑰匙圈」，還有實用系「STARLUX自動摺疊傘」。這些都能用集點兌換或加價購得，限量送完為止。特別的是，買7-11咖啡系列還能參加集點，集滿5點可參加星宇航空「台北-鳳凰城經濟艙來回機票」抽獎，買咖啡送你免費坐飛機。



▲STARLUX星宇航空聯名周邊，包含保溫杯、鑰匙圈、折疊傘可集點兌換。

風味拿鐵第二杯五折，不可思議咖啡週年慶

7-11看準CITY CAFE 風味拿鐵的超高人氣，在12/10起，推出指定風味拿鐵第二杯5 折優惠。同時粉絲超多的「CITY PRIMA 精品香椰厚拿鐵」也同步回歸，還連續3天享第二杯10元。另外，「!+? CAFE RESERVE 不可思議咖啡」邁入7週年，首波飲品全品項享第二杯7折，粉絲還能免費體驗幸福拉花，一起暖心度過歲末年終。



▲CITY PRIMA 的精品香椰厚拿鐵限定回歸，連續 3 天可享第二杯 10 元優惠。

▲憑 CITY PRIMA 集點卡集滿 5 點，可抽星宇航空台北-鳳凰城來回機票。

話題熱飲 加碼看 ，屋馬雞湯 小新牛乳獨賣

除了咖啡聯名，7-11也獨家推出多款話題熱罐新品，讓粉絲暖暖過冬。從12/10開始，指定熱罐品項任選第2件8折優惠。這次7-11還有多款話題新品，像是燒肉霸主屋馬技術指導的「枸杞雞湯」，讓雞湯控24小時、隨時隨地喝屋馬雞湯。此外還有特選本土文旦的「萬波柚香粒粒」，以及一個人也能輕鬆享用的玉米濃湯，更有可愛的「蠟筆小新布丁風味牛乳」，香氣濃郁，通通都能在小七喝起來。



▲7-ELEVEN 加碼推出萬波柚香粒粒、蠟筆小新牛乳等話題熱罐新品。



▲7-ELEVEN 獨家開賣燒肉界屋馬枸杞雞湯，指定熱罐享第 2 件 8 折。









CITY PRIMA X STARLUX 聯名活動

活動日期：12月10日至12月30日期間

活動方式：至CITY PRIMA精品咖啡販售門市原價購買CITY PRIMA精品咖啡任兩杯大杯+9元，即可獲得限量「星宇航空飛機造型杯塞」乙個，盲袋隨機出，共四款，數量有限，換完為止。

機型款式：A321neo、A330neo、A350-900、A350-1000，隨機出貨。



小7集點卡集點活動：

買CITY CAFE大杯以上1杯得1點、CITY PRIMA/不可思議咖啡大杯以上1杯得2點，4點加價購/指定點數免費換聯名周邊商品，5點兌換星宇航空「台北-鳳凰城經濟艙來回機票」抽獎券。限OPENPOINT會員，結帳需報會員手機條碼。



推薦周邊

STARLUX 自動摺疊傘

免費兌換：180點

集點加價：4點 + 329元

STARLUX 飄帶鑰匙圈(乙入)

免費兌換：100點

集點加價：4點 + 129元



STARLUX 陶瓷保溫杯

免費兌換：150點

集點加價：4點 + 259元





7-ELEVEN熱罐話題新品優惠活動

上市日期：12/10起

優惠內容：指定品項任選第2件8折

推薦新品：

屋馬枸杞雞湯(39元)

萬波柚香粒粒(35元)

玉米濃湯(49元)

蠟筆小新布丁風味牛乳(39元)

