星宇航空飛名古屋了！星宇航空「台北-名古屋」12/1起天天飛，超萌「吉卜力公園」、搭車到「合掌村」就等你搭星宇玩日本中部。
飛日本又有新選擇了！星宇航空宣布將於12/1起增加「台北-名古屋」航點，為星宇航空在日本中部第一個航點，其原因是看準台灣旅客熱愛日本旅遊的商機，提供更深度玩日本的新選擇，無論是吃名古屋特色美食鰻魚飯、買咖啡送早餐文化，還是走進日本唯一樂高樂園和吉卜力樂園，又或是搭車前往合掌村、金澤，都是日本控必去口袋名單。
在古今都有著重要地位的名古屋，不僅是「戰國三傑」的出身地，也是豐田汽車發源地，並加碼推薦大家搭乘列車或是租車前往松本、金澤、新穗高或白川鄉合掌村等其他中部地區，來趟日本深度之旅。這次將於12/1正式首航的星宇航空「台北-名古屋」航線，每天都有一班來回航班，去程時間為14:40-18:15、回程則是19:15-21:50，讓人最後一天還能多吃一頓晚餐再回台。
首推必逛人氣景點除了有具有日本武士歷史文化的「名古屋城」、日本三大神社之一「熱田神宮」。親子必逛療癒景點則是推薦到訪日本唯一一座「樂高樂園」，或是去年新開「吉卜力樂園」也預計將在今年11/1開放第四園區「魔法之鄉」，帶大家走進《魔法公主》的世界。而說到名古屋美食就少不了鰻魚飯、味噌炸豬排、炸雞翅和特有的早餐文化。
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▲圖片版權／©Studio Ghibli。
星宇航空 台北-名古屋航班資訊
首航時間：2023/12/1
航班資訊：
JX838 台北-名古屋 每日一班 14:40-18:15
JX839 名古屋-台北 每日一班 19:15-21:50
星宇航空官網：www.starlux-airlines.com
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