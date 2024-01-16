星宇鐵粉、史努比迷手刀搶買！星宇航空跨界和SNOOPY史努比聯名話題於去年底曝光後，便讓雙方粉絲都陷入瘋狂，極度可愛的史努比搭上超有質感的星宇航空，光是首發機上商品就讓粉絲腦波弱的訂機票、爆買。這次第二波針對年節送禮需求，祭出「SNOOPY X STARLUX 浩瀚遨遊午茶享受禮盒」限量周邊，讓粉絲搶著買來送自己。







以飛機餐點為概念設計的「星宇航空ＸSNOOPY史努比浩瀚遨遊午茶享受禮盒」，由SUNFRIEND MOUTH官網獨家限量販售，每盒售價1,190元，包含三款造型餅乾、1款迷你錫蘭紅茶茶粉、1個皮革壓印史努比餐墊及1個專屬送禮提袋，整套高質感的禮盒印上史努比和好朋友，不又失童趣風格，光是開盒就超療癒。







三款造型餅乾有「史努比香草風味圖案餅」、「史努比造型牛奶風味餅」、「糊塗塌客造型可可風味餅」，可可愛愛的包裝和造型餅乾，讓人捨不得吃。而「史努比迷你紅茶粉」則是嚴選高山錫蘭紅茶還原現泡的茶香，最後再附上質感爆棚的「皮革壓印史努比餐墊」，整套下午茶組讓你在家也很有儀式感。



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星宇航空ＸSNOOPY史努比浩瀚遨遊午茶享受禮盒

販售通路：SUNFRIEND MOUTH官網(網址：https://pse.is/5j7bmu）

售價：1,190元

內容物：3款精緻餅乾、1款迷你錫蘭紅茶茶粉、1個皮革壓印史努比餐墊及1個專屬送禮提袋