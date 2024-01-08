史努比控、嚕嚕米鐵粉都要衝康是美！新的一年，就是要先搶福袋拼個好運，康是美今年和史努比SNOOPY、嚕嚕米Moomin x nocogou雙聯名，推出六款超萌新春福袋、福箱，每一份都有精選實用好物以及刮刮卡，總價值近500萬獎項等大家拼個好手氣。
將於1/10搶先開賣的康是美福袋，共有3款設計，其中兩款為史努比造型，有史努比和糊塗塌客躺在帶有新年意象的紅屋頂上賣萌；也有史努比和好朋友們一起迎新春的圖騰，大容量的帆布袋方便大家出遊踏春。而嚕嚕米福袋則是嚕嚕米家族在森林中探險的可愛模樣，溫暖的鵝黃色設計帶給大家一絲療癒感。內容物則是有總價值超過800元的商品，面膜、乳液、沐浴乳等人氣商品隨機贈送，還附上一張刮刮卡把大獎帶回家。
新春福箱部分有兩款「史努比手提福箱」，每組699元內含1項醫美商品、3項美妝商品和2張刮刮卡，總價值超過1,800元，等於買到賺到。並針對出遊的需求，推出2,499元「嚕嚕米行李福箱」，破天荒的將倩碧、小黑瓶、小棕瓶、SKII等專櫃保養品隨機選一項放進福箱中，另有5項美妝商品和3張刮刮卡，市價超過4,500元的內容物。
康是美新春福袋和福箱限量僅有46,000組，將於1/10、1/15陸續開賣，不僅在全台康是美門市可以買到，線上康是美網購 、foodomo、foodpanda、蝦皮也都能輕鬆下單直送到家。福袋和福箱中的刮刮卡獎項總價值近500萬，獎品包括舊金山商務艙/經濟艙雙人來回機票、86吋/65吋的LG 4K電視、易遊網旅遊金等，就等大家來拼人品。
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康是美史努比福袋、嚕嚕米福袋開賣日
開賣日：2024/1/10
康是美福袋款式、售價
福袋399元，共三款。
內含3項生活用品+1張刮刮卡，市價超過800元。
康是美新春福箱開賣日
開賣日：2024/1/15
康是美新春福箱款式、售價
史努比手提福箱 699元，共兩款。
內含1項醫美商品+3項美妝商品＋2張刮刮卡，市價超過1,800元。
嚕嚕米行李福箱 2,499元，共一款。
內含1項專櫃級商品＋5項美妝商品＋3張刮刮卡，市價超過4,500元。
康是美福袋、福箱購買通路
全台420家康是美門市外、康是美網購 (http://shop.cosmed.com.tw/)、foodomo、foodpanda、蝦皮。