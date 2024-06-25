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朝聖柯南博物館沒！柯南迷必訪「青山剛昌故鄉館」，漫畫手稿、體驗柯南經典道具，鳥取限定柯南周邊商品必買。

2024-06-25 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：668
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

相信《名偵探柯南》粉絲都知道最新劇場版《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》即將上映！但你知道日本鳥取縣將北榮町變成柯南小鎮嗎？不僅街道、車站四處可見柯南和經典角色的身影，並打造「青山剛昌故鄉館」（柯南博物館），柯南迷一定要來鳥取朝聖。



「青山剛昌故鄉館」又稱「柯南博物館」，門票圖案共有三款，採隨機發行。門前有輛黃色金龜車，且駕駛座有阿笠博士；館內展示《名偵探柯南》的發展史、角色關係圖以及作者青山剛昌的收藏品、漫畫草稿等，同時重現作者工作室情境。



有趣的是，「青山剛昌故鄉館」備有三種等級的測驗卷來考驗，同時翻譯中文、英文、韓文等版本以考驗來自世界各國的柯南粉絲，解答全都藏在博物館裡，全對即可得到一張證書。只是若想挑戰更高一階的考題，需出示檢定證書，例如出示初級證書才能領取中級測驗卷。換言之，想蒐集全套檢定證書的柯南迷得造訪「柯南博物館」至少三次。



館內除了有大螢幕播放動畫片段之外，最酷的是「青山剛昌故鄉館」還將《名偵探柯南》的經典款道具設計成互動遊戲，像是蝴蝶結變聲器以及滑板，讓影迷可以體驗成為柯南的感覺。此外，也有結合了近年流行AR技術的互動裝置，只要將門票置於特地為置即可和柯南和怪盜基德等人合照，其中有名男孩是青山剛昌早期作品《城市風雲兒》的主角，因此館內也有展出些許相關繪圖。



當然，「青山剛昌故鄉館」如同各種主題展覽或博物館一樣，絕對少不了周邊商品專賣店。在此，有各式各樣的柯南周邊商品等著柯南粉絲採購，其中不乏鳥取限定的柯南紀念品，最為熱賣的商品為柯南騎著駱駝的玩偶、貼紙和衣服。

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青山剛昌故鄉館推薦

參與柯南檢定、買鳥取限定柯南周邊商品

青山剛昌故鄉館資訊

地址：鳥取縣東伯郡北榮町由良宿1414
官網：https://www.gamf.jp/chinese/

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