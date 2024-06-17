兔子控一定要去、單身旅人更要衝！「白兔神社」為戀人聖地，亦是「因幡白兔」神話故事背景所在地，受傷的因幡白兔和大國主神於白兔海岸邂逅，康復後牽起大國主神和八上姬的姻緣，因而有「日本最強結緣兔」之稱。此外，「白兔神社」的兔子御守超級萌，也是鳥取紀念品好選擇。





「白兔神社」為日本數一數二人氣的「戀人之聖地」，也是超強脫單景點，如同鳥取版月老廟，每年都吸引國內海想覓得良緣的單身男女造訪。除了求姻緣之外，由於神話故事中的因幡白兔在大國主神的協助下、治癒了皮膚疼痛，因此也有一說，若是希望皮膚或寵物相關疾病康復，也能來「白兔神社」祈求。



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前往「白兔神社」主殿的走道兩側有數種姿勢的兔子石雕，不過為什麼每隻兔子上都堆滿了石子呢？據聞，只要將結緣石丟上鳥居即可喜獲良緣，然而想成功並不容易，和良緣一樣須仰賴天時、地利、人和，因此大多數人們皆以失敗收場、便索性將結緣石放在兔子石雕上。



而最吸引人前往「白兔神社」最大誘因是兔子御守，各式各樣的兔子御守都超級可愛，不只有姻緣，也有推出開運御守。其中最高人氣的是有兔耳朵加持、上頭印有緣字的御守，背面還有圓滾滾的兔尾巴，有白色和粉紅色兩款，大多數人都直接包色，或是買來鳥取紀念品送給兔子控和單身友人。







白兔神社推薦

兔子造型御守

白兔神社資訊

地址：鳥取縣鳥取市白兔宮腰603