大家的童年好朋友「龍貓」現身日本巷弄，而且還可以吃！「白鬍子泡芙工房」是唯一獲得吉卜力工作室授權、得以製作龍貓造型泡芙的東京甜點店。數種口味的龍貓泡芙以頭上的裝飾物來區分，每日限量供應，討喜的外型，吸引廣大國內外宮崎駿粉絲、龍貓控前往朝聖！
「白鬍子泡芙工房」位於「世田谷代田站」一帶的住宅區，為一棟兩層樓的洋房，一踏入即可見《魔女宅急便》的黑貓吉吉與龍貓大玩偶迎接大家；二樓為店家合作的咖啡廳，可以帶龍貓泡芙上樓、配咖啡內用，不過座位十分有限，因此許多觀光客選擇外帶龍貓泡芙、並直接在店門前品嘗。
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「白鬍子泡芙工房」的龍貓泡芙價格落在¥600到¥640區間，每種口味的龍貓泡芙外型乍看一模一樣，然而仔細一看，會發現泡芙口味是藉由龍貓的頭飾來辨識。龍貓泡芙不單是外型卡哇伊，內餡同樣講究，嚴選日本各地新鮮食材製成，也因此供應口味會依照季節略有不同。
特別推薦季節限定的泡芙口味，如：9月的「木莓奶油起司泡芙」，木莓搭配乳酪，滋味酸甜酸甜，類似水果優格的口感；10月~12月的「熊本栗子泡芙」，選用熊本縣生產的栗子，每一口都能滿溢栗子香氣，卡士達醬也很滑順，整體甜度恰到好處。喜歡吃栗子龍貓控，若於秋冬造訪東京，一定不能錯過。
白鬍子泡芙工房推薦
木莓奶油起司泡芙、熊本栗子泡芙
白鬍子泡芙工房店家資訊
地址：東京都世田谷区代田５-３-１