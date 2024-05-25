手工港式燒賣不定期出沒萬華！「小Mai點」老闆是名來自香港的少年，自東吳大學畢業後決定繼續留在台灣，以老偉士牌作為攤車，販售自製港式魚肉燒賣，如瀟灑的遊牧民族般，出攤時間和地點皆不固定。而週日午後最常擺攤之處和艋舺美食傳奇「陳冰商號」一樣，在萬華祖師爺廟旁的騎樓，紅茶冰配港式燒賣成了許多人固定的萬華下午茶套餐。
每週日午後，萬華祖師爺廟旁的騎樓總是相當熱鬧，尤其是「小Mai點」和超人氣紅茶冰「陳冰商號」同時出攤時，總是擠滿了大批人潮，而兩攤老闆也會互相推薦客人去彼此的攤車消費，因故港式魚肉燒賣佐台式古早味紅茶冰遂成了眾多萬華人的解饞組合。
推薦閱讀：古早味檸檬愛玉冰只要25塊！柴山下必吃傳統冰店「幸福薏仁」，高雄人下山都來吃愛玉冰、喝甜湯。
「小Mai點」的港式魚肉燒賣顆顆飽滿美味，偉士牌周邊因而常聚集香港人來吃燒賣、解鄉愁。若是喜歡吃辣的饕客絕對不容錯過老闆精選的辣椒油，加辣的燒賣滋味更上一層樓、令人難忘，微辣的燒賣配沁涼紅茶冰果真速配；想一嘗香港少年親製的港式魚肉燒賣，不妨直接追蹤「小Mai點」的IG。
小Mai點推薦
港市魚肉燒賣（推薦搭配「陳冰商號」的紅茶冰）
小Mai點店家資訊
營業時間：以每日官方FB和IG公告為準
IG：anywhere_eat_siu_mai