紅茶控一定不能錯過的古早味紅茶冰！平日夜晚、假日午後經過艋舺不難看見滿滿的排隊人潮，等著購買「陳冰商號」販售的紅茶冰。老闆夫婦固定在「一甲子餐飲」騎樓擺攤，因此紅茶冰出攤時間皆在「一甲子餐飲」打烊後或公休日，除了固定班底原味紅茶冰，每次還會隨機搭配兩款口味。
「陳冰商號」的「攤車」實際上是一輛水藍色的三陽美力，茶桶置於檔車後方架著的木質櫥櫃之中，櫃子掀蓋則巧妙地化身紅茶冰裝袋的工作檯。每次出攤供應三款紅茶冰，當天會在官方FB和IG公告菜單。基本上都是原味再搭配兩種口味的紅茶冰，例如：山粉圓、烏梅、鹹楊桃等，也會推出季節限定的芒果紅茶冰；偶爾，會全面供應綠茶或奶茶，或是在寒冷的天氣提供熱飲。
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老闆娘表示，夫妻倆都熱愛喝紅茶，因此嘗遍各地的紅茶滋味後，索性自行鑽研、熬煮，只為了煮出心目中最好喝的古早味紅茶。「陳冰商號」的紅茶茶香突出，每一袋都會放入一塊檸檬塊，不僅得以維持恰到好處的甜，更能帶來一絲清爽，如果不想要檸檬塊請提前告知。
為了確保茶湯品質及入口的滋味，熬煮好的紅茶不會在開攤時就一次到位，因此會看見老闆不時折返攤車與工作室、不停來回「補貨」；很多熟客一來就買十幾袋、甚至直接拿家庭號水壺等容器來買的也大有人在，紅茶冰開攤一小時左右完售早已不是新鮮事。 「陳冰商號」當日出攤時間、供應口味以及完售都會在官方FB和IG公告，有時會因為天氣不佳或臨時有事無法出攤，出發買紅茶冰前務必先上網確認。
陳冰商號推薦必喝
紅茶冰、芒果紅茶冰（季節限定）
陳冰商號店家資訊
營業時間：以每日官方FB和IG公告為準
IG：chenbinsomehow